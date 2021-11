Hannover: Mehrtägige Nachtbaustellen auf A2 und A7 ab Montag

Hannover

Auf den Autobahnen 2 und 7 bei Hannover stehen Sanierungsarbeiten an. Deshalb kommt es ab Montag zu Behinderungen, die Ausbesserungen werden nachts zwischen 19 und 6 Uhr erledigt. Unter anderem wird die Anschlussstelle Herrenhausen gesperrt, bei Mellendorf steht nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Auf der A2 dauern die Arbeiten bis Freitag. In den zwei Nächten bis Mittwoch steht zwischen Garbsen und dem Dreieck Hannover-West Richtung Berlin nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Außerdem sind von Montag auf Dienstag in der Anschlussstelle Herrenhausen die Auffahrt von der B6 zur A2 Richtung Osten sowie die Auffahrt von der A2 auf die A352 gesperrt. Von Dienstag auf Mittwoch fällt die Ausfahrt zur B6 in Richtung Berlin weg.

Verkürzte Auffahrt von der A352

In der Gegenrichtung finden die Arbeiten in den Nächten zu Donnerstag und Freitag statt. Ebenfalls zwischen 19 und 6 Uhr gibt es zwischen Langenhagen und Herrenhausen nur einen Fahrstreifen. Die Auffahrt von der A352 zur A2 ist zudem verkürzt.

Bei Mellendorf dauern die Arbeiten dagegen nur bis Mittwoch. Auf der A7 Richtung Hannover steht in den zwei Nächten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Anschlussstelle selbst bleibt durchgehend frei.

Verzögerungen durch Herbstwetter möglich

Die Autobahn GmbH weist zudem darauf hin, dass alle Zeitangaben nur vorläufige Planungen sind. Aufgrund des wechselhaften Herbstwetters könne es sein, „dass es zu witterungsbedingten Verzögerungen kommen kann“.

Von Peer Hellerling