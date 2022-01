Hannover

Der kommunale Abfallentsorger Aha erhält immer mehr Meldungen über illegale Müllentsorgung, die Kosten für das Beseitigen der „wilden Müllkippen“ steigen – und dafür zahlen alle Gebührenzahler in der Region Hannover.

So muss die Stadt Hannover – und letztlich ihre Bürgerinnen und Bürger - erneut mehr Geld für die Entsorgung illegal entsorgten Abfalls aufbringen: Für 2021 ergibt sich ein Betrag von etwa 2,8 Millionen Euro, teilt der kommunale Entsorger Aha auf Anfrage mit. Die um 200.000 Euro höheren Kosten resultieren laut Aha aus gestiegenen Preisen für die Müllverbrennung und höheren Personalkosten. Die Schlussrechnung folge im Frühjahr 2022 „mit gegebenenfalls noch angefallenen Deponierungskosten“.

Mehr Einweg-Material

Besonders die Corona-Pandemie führe zu mehr To-go-Verpackungen und zu mehr Müllablagerungen im öffentlichen Raum. Bis Ende November 2021 seien bereits 24.676 Müllablagerungen durch die Stadtreinigung entfernt, dabei 1216 Tonnen Abfall eingesammelt worden. 2019 waren es 16.577, 912 Tonnen Abfall wurden dabei entsorgt, 2020 waren es 27.980 und 1516 Tonnen. Aha erwartet, dass am Jahresende die Zahl für 2021 ähnlich hoch sein wird.

Die Zahl der in diesem Zusammenhang eingeleiteten Ordnungswidrigkeits-Verfahren steigt ebenfalls stark: 2019 waren es laut Aha für die Fälle im Stadtgebiet Hannover 1099, im Jahr 2020 dann 1330 und 2021 bis Ende November schon 1781.

Müll-App beflügelt Meldungen

Durch die „Hannover sauber!“-Müllmelde-App – eingeführt 2019 – und eine Online-Meldemöglichkeit über den Internetbrowser werden der Stadtreinigung Hannover wilde Müllstellen gemeldet. Dadurch bekommt die Stadtreinigung laut Herich „schnell mit, wo es wilde Müllstellen gibt und räumt diese ab. Dies führt zu einem deutlich saubereren Stadtbild.“ Zur schnellen Abräumung des Mülls trage auch die Personalaufstockung der Abfallfahndung und bei den Teams, die für die Abräumung eingesetzt werden, bei.

Für die Entsorgung von illegal im öffentlichen Raum abgestellten und entsorgten Fahrzeugen (siehe die Schrottautobilanz 2021) muss die Stadt allerdings nichts zahlen, da es sich hier laut Aha „um eine gesetzlich zugewiesene Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers handelt“.

Illegaler Müll im Umland

Auch im Umland Hannovers gibt es laut dem kommunalen Entsorger Aha „vermehrt illegal abgelagerten Müll in Wald und Flur“. In diesem Jahr 2021 gab es laut dessen Pressesprecherin Helene Herich bis kurz vor Weihnachten 3004 entsprechende Meldungen – mehr als eine Verdreifachung binnen weniger Jahre – und wurden bis dato daraufhin über 180 Tonnen Müll eingesammelt. Überwiegend handele es sich bei dem aufgefundenen Müll um Sperrmüll, Elektroschrott und Bauschutt.

Schneller Anstieg

Im Jahr 2018 wurden an Aha laut Herich nur 766 Meldungen zu wildem Müll gemacht, wurden daraufhin in der Region Hannover außerhalb der Landeshauptstadt über 92 Tonnen Müll abgeholt. Im Jahr 2019 habe es 935 Meldungen gegeben, seien über 111 Tonnen Müll im Umland abgeholt worden. 2020 seien es dann 2308 Meldungen gewesen, mehr als 261 Tonnen Müll seien daraufhin eingesammelt worden.

Kosten steigen weiter

Die Kosten dafür seien seit 2007 von rund einer Millionen Euro auf rund 1,5 Millionen Euro gestiegen. Aha ist im Umland von Hannover nur für die Entsorgung von wildem Müll außerhalb der Städte und Ortschaften zuständig, sammelt dabei laut der Sprecherin „Abfälle im Wald und in der freien Landschaft auf eigene Kosten ein – und damit wird das durch das allgemeine Gebührenaufkommen gedeckt“.

Corona mit schuld?

Die Aha-Sprecherin erklärt die Entwicklung so: „In Corona-Zeiten halten sich mehr Menschen in der heimischen Natur auf, verlassen seltener die Region. Zudem sind viele Menschen in Kurzarbeit oder arbeiten im Homeoffice. Die Freizeit wird im nächsten Umfeld erlebt. Zudem fallen neben Einwegmasken und Handschuhen auch mehr To-Go-Verpackungen (Getränke, Essen) an als früher. Leider landet der Müll dann häufig nicht im Papierkorb, sondern in der freien Landschaft.“

Müll-Melde-Telefon

Unter der kostenlosen Aha-Service-Hotline 0800 / 9 99 11 99 kann wild entsorgter Müll gemeldet werden. In der Regel wird der Müll laut Aha binnen zehn Werktagen beseitigt. Täglich seien dafür vier Mitarbeiter mit entsprechenden Fahrzeugen im Umland Hannovers - immerhin 2290 Quadratkilometer groß - unterwegs.

Von Ralph Hübner