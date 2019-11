Mehr als neun Jahre Haft für Totschläger

HANNOVER

Immer wieder fällt der Angeklagte dem Schwurgerichtsvorsitzenden ins Wort. Kein Wunder. Richter Stefan Joseph hat Juri M. (36) am Mittwoch wegen Totschlags zu neueinhalb Jahren Haft verurteilt. In dem reinen Indizienprozess hatte die Kammer keinen Zweifel mehr, dass M. seinen Widersacher (37) am Cafe Stellwerk erstochen hatte.

Das Verbrechen im Drogenmilieu hinter dem Hauptbahnhof Hannover hatte für großes Aufsehen gesorgt. Viele Bürger sahen in dem Tötungsdelikt als Bestätigung für die falsche Ordnungspolitik der Stadt Hannover.

Beziehungskonflikt als Motiv

Täter und Opfer stammen aus der Drogenszene. Doch die Kammer sah einen Beziehungskonflikt als mutmaßliches Motiv. Mutmaßlich, weil der Angeklagte seine Unschuld beteuerte.

Richter Joseph setzte die Puzzle, die den Täter überführten, minutiös zusammen. „Ihr Handy hat am Tatort gelegen, das ist ein ganz maßgeblicher Punkt“, sagte er zum Angeklagten. Dann habe sich seine DNA-Spur an der Innenseite der Jacke des Opfers befunden. „Dort, wo der Messerstich erfolgte“, so der Richter.

Streit auf russisch

Der Prozess war schwierig, viele Zeugen aus dem Drogenmilieu waren schwer zu finden.Doch einige sagten aus, dass sich das Opfer und ein Pärchen in den frühen Abendstunden des 10. Novembers 2018 stritten – auf russisch. Die Kammer ist überzeugt, dass es der Angeklagte und seine Freundin war. Beide haben eine kleine Tochter. Und die Frau war vorher mit dem Opfer zusammen.

Als sich der 37-Jährige blutend zum Volgersweg geschleppt hatte, half ihm eine Frau. Zu ihr sagte er: „Sag nichts, ich will das alleine regeln.“ Die Kammer schließt daraus, dass der Täter nur ein guter Bekannter gewesen sein kann.

Angeklagter ist impulsiv

Staatsanwältin Ann-Kathrin Fröhlich hatte zwölf Jahre Haft für Juri M. gefordert. Er ist vielfach – auch wegen Gewaltdelikten – vorbestraft. Anwalt Dirk Schoenian plädierte auf Freispruch. Er hielt die Indizienlage für viel zu schwach, um seinen Mandanten zu verurteilen.

Das Gericht geht davon aus, dass das Opfer den Streit mit Juri M. begonnen hatte. Und da der Angeklagte impulsiv sei und sich körperlich unterlegen fühlte, habe er spontan zum Messer gegriffen. Immer wieder unterbricht Juri M. den Urteilsspruch. „Alles Schwachsinn“, sagt der Mann mit den kurzen dunklen Haaren. Der Richter bemerkte, dass diese Unbeherrschtheit ein Ausdruck der Impulsivität des Angeklagten sei. Genau das habe zur Tat geführt, so der Richter.

Von Thomas Nagel