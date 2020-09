Hannover: Mehr als 1000 Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen

Vor zwei Wochen demonstrierten sie in Berlin, am Sonnabend wurde Hannover Schauplatz weiterer Proteste: Rund 1000 Menschen demonstrierten dort gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen.

Hannover: „Love is the ultimate reality“ ist auf dem Plakat einer Demonstrantin bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in der Innenstadt zu lesen. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa