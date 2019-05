HANNOVER

Die Verkehrsbetriebe, die sich zum Großraum Verkehr Hannover (GVH) zusammengeschlossen haben, wollen die Mitnahme des Fahrrades stärken und haben dafür die kostenlose Mitnahmezeiten ausgeweitet und untereinander angeglichen. Ab kommenden Sonntag, 15.Mai, können die Fahrräder unentgeltlich von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 15 Uhr und wieder von 19 Uhr bis 6.30 Uhr am Folgetag in Bus und Bahnen des GVH mitnehmen. An Wochenenden und Feiertagen ist die kostenlose Mitnahme ganztägig möglich. Bei den Eisenbahnunternehmen können Radfahrer ihr Rad auch außerhalb dieser Mitnahmezeiten mitnehmen, müssen dafür aber bezahlen.

REGELN: Der Mehrzeckbereich in Busse und Bahnen sind zusätzlich mit einem Piktogramm gekennzeichnet. Quelle: Frankenberg

Erst Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen, dann Fahrrad

Da der GVH davon ausgeht, dass das erweiterte Mitnahmeangebot ankommt, startet der Verbund zeitgleich eine Radkampagne, Motto: Harmonie in Bus und Bahn – mit allen Zeilgruppen“. „Neben der Information über die Mitnahmezeiten, hat die Kampagne das Ziel, die Kommunikation unter den Fahrgästen und das Miteinander von Personen mit Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator und Fahrrad zu fördern“, so GVH-Geschäftsführer Ulf Mattern. Und: Erst Kinderwagen und Rollstuhl, dann erst Fahrrad lautet die Losung, denn wenn der Mehrzweckbereich in Bus und Bahnen überfüllt ist, sollen Radfahrer möglichst Platz machen, also aussteigen. In zehn Stadtbahnen der Üstra und weiteren 20 Regiobus-Bussen sind die Mehrzeckbereiche dort ab Sonntag mit Piktogrammen versehen, um zu verdeutlichen, dass Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen Vorrang vor dem Fahrrad haben.

START: Ab Sonntag gelten erweiterte Mitnahmezeiten für Fahrräder. Eine Kampagne soll dann das Miteineinander der Fahrgäste untereinander harmonisieren. Quelle: Frankenberg

„Erstes Ergebnis der wirkungsvollen Zusammenarbeit“

Die Kampagne des GVH setzt neben klassischen Medien wie Flyer und Plakate auch auf interaktive Videos, das mit Start 19.Mai auf der Microsite im Internet „harmonie.gvh.de“ abgespielt wird –ein Perspektivwechsel von Fahrgast und Fahrpersonal. „In einer Testphase von einem Jahr werden wir außerdem die Böden der Stadtbahnen und die Haltestangen in den Mehrzeckbereichen der Regiobusse mit den Piktogrammen bekleben, um diese Bereiche noch deutlicher zu kennzeichnen“, so Elke van Zadel, Fachbereichsleiterin Verkehr bei der Region Hannover. Mit der Kampagne zur Fahrradmitnahme schlage man eine Brücke zwischen Öffentlichem Personennahverkehr und Fahrrad, ergänzte Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent bei der Region. Und: „Die Kampagne zur Fahrradmitnahme ist ein erstes Ergebnis der wirkungsvollen Zusammenarbeit von Üstra und Regiobus“, so Üstra-Chef Volkhardt Klöppner.

Von Andreas Voigt