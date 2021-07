Eine lange Debatte neigt sich dem Ende entgegen: Die Stadt soll mehr Platz für Wohnmobile schaffen und dafür den Stellplatz an den Herrenhäuser Gärten ausbauen. Der Vorstoß der Ampelgruppe passierte am Montag auch den Sportausschuss und damit den vorletzten Fachausschuss.

Hannover: Mehr Platz für Wohnmobile an den Herrenhäuser Gärten

