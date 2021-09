Hannover

Die Schmiedestraße zwischen Altstadt und City soll attraktiver werden, darüber sind sich Politiker und Stadtverwaltung einig. Der Bezirksrat Mitte hat in seiner jüngsten Sitzung dem rund zwei Millionen Euro teuren Umbauplan der Stadt mehrheitlich zugestimmt. Mehr Bäume, eine engere Fahrbahn, mehr Platz für Fußgänger und durchgehend Tempo 20 – das sind die wesentlichen Bausteine des Entwurfs. Strittig ist aber noch immer, ob ein Teil der Schmiedestraße dauerhaft für den Verkehr gesperrt werden soll. Die Stadt habe das vor und schaffe Fakten, kritisieren CDU und FDP im Bezirksrat.

Stadt plant Schächte für Poller ein

Tatsächlich sehen die Pläne der Stadt vor, zwischen Parkhauseinfahrt und Karmarschstraße eine „Multifunktionsfläche“ zu schaffen. Diese könne als „Wendefläche“ für Autos genutzt werden. Zudem will die Stadt an jener Stelle Schächte und Leerrohre für mögliche Poller anlegen. „Sollte auch langfristig der Kfz-Verkehr in der Schmiedestraße auf voller Länge möglich sein, kann die Multifunktionsfläche auch anderweitig zum Beispiel als Behindertenstellplatz oder als Lieferzone genutzt werden“, heißt es im Konzept der Stadt.

CDU: Innenstadtdialog abwarten

CDU und FDP lesen daraus, dass die Stadt Fakten für eine Teilsperrung der Schmiedestraße schaffe. „In den Zeichnungen sind die Poller auch schon eingetragen“, meint der stellvertretende Bezirksbürgermeister Wilfried Engelke (FDP). Eine Sperrung führe aber zu Verkehrschaos. CDU-Fraktionschef Martin Hoffmann fordert die Stadt auf, sich zurückzuhalten, so lange der Innenstadtdialog zur Zukunft der City laufe. SPD und Grüne dagegen begrüßen das Konzept.

In Experimentierlaune: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bei der Vorstellung des Projekts im Juli. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Im Juli hatte die Stadt einen Teil der Schmiedestraße für den Autoverkehr gesperrt, um ihre sogenannten Experimentierräume einzurichten. Die Idee dahinter war, Straßen und Plätze versuchsweise anders zu nutzen, etwa für Sport- und Freizeitaktivitäten. Rund um die Schmiedestraße bildeten sich vor allem am ersten Tag der Sperrung erhebliche Staus. An den darauffolgenden Tagen entspannte sich die Lage etwas, dennoch hatte die Polizei viel Mühe, den Verkehr zu lenken.

Von Andreas Schinkel