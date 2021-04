Während die Impfkampagne in Deutschland seit Ende Dezember läuft, sind Impfstudien mit Kindern und Jugendlichen noch mitten im Prozess. Doch es ist nicht ungewöhnlich, dass Vakzine zunächst an Erwachsenen getestet werden. Kinder seien allein aus ethischen Gründen nicht für frühe Tests vorgesehen, erklärt das Robert-Koch-Institut. Erst wenn Studien mit Erwachsenen gezeigt haben, dass Impfstoffe sicher sind, werden sie auch an Kindern getestet. Da Kinder einen sich entwickelnden Organismus haben, sind Studien in dieser Altersgruppe deutlich aufwendiger und zeitintensiver.

Die Pharmakonzerne Biontech und Moderna testen ihre Vakzine seit Ende vergangenen Jahres an Jugendlichen ab zwölf Jahren. An diesem Mittwoch dann die gute Nachricht von Biontech/Pfizer: Laut Hersteller wirkt das Vakzin bei den 2260 getesteten Jugendlichen „sehr gut“. Der Impfstoff wurde gut vertragen und wies eine hundertprozentige Wirksamkeit gegen Covid-19 auf. „Wir hoffen, dass wir dann schon vor dem Beginn des nächsten Schuljahres mit dem Impfen dieser Altersgruppe beginnen können“, sagte Pfizer-Chef Albert Bourla.

In der vergangenen Woche hatten Biontech und Pfizer verkündet, dass der Corona-Impfstoff nun auch bei gesunden Kindern bis einschließlich elf Jahren geprüft werde. Bisher ist das Vakzin nur für Jugendliche ab 16 Jahren bedingt zugelassen. Nun werden auch Kinder ab sechs Monaten in die Studien einbezogen, sagte eine Biontech-Sprecherin. Teilnehmen sollen rund 4500 Kinder in den Vereinigten Staaten und Europa. Zwei Drittel der Probanden bekommen dabei den tatsächlichen Pfizer-Biontech-Impfstoff BNT162b2, ein Drittel ein Placebo.

„Jüngere Kinder, die einen großen Teil der Weltbevölkerung stellen, spielen eine entscheidende Rolle in unserem Kampf gegen Covid-19“, so die Unternehmen. Wenn die Studien erfolgreich sind und die Zulassungsbehörden das Produkt genehmigen, könne der Impfstoff nach Einschätzung der Pharmakonzerne Anfang 2022 für jüngere Kinder verfügbar sein.

Ebenfalls im März kündigte Moderna eine Studie mit jüngeren Kindern und Säuglingen ab sechs Monaten an. Und auch die Briten zogen nach: Die erste Testreihe des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca mit 300 Kindern zwischen 6 und 17 Jahren ist bereits angelaufen.

Doch Impfstoff-Studien an Kindern seien nicht unproblematisch, sagt der Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Mainz und Stiko-Mitglied, Fred Zepp: „Je jünger der Mensch ist, desto ausgeprägter kann er reagieren und desto stärker sind eventuell auch Nebenwirkungen.“ Unklar ist daher bislang, ob die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Impfung für Kinder in Deutschland empfehlen würde. Auch beim Robert-Koch-Institut heißt es dazu: „Das ist bisher noch nicht absehbar.“

In Israel hingegen wartet man die Studienergebnisse gar nicht ab: Dort hat man bereits begonnen, ältere Kinder ab 12 Jahren zu impfen, die zur Risikogruppe gehören. Wie die „Times of Israel“ berichtet, wurden über 600 Jugendliche geimpft, Nebenwirkungen seien kaum aufgetreten. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) warnt vor einem solchen Einsatz außerhalb der Zulassung. bl