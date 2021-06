Hannover

Wartezeiten in den Bürgerämtern von Wochen oder sogar Monaten – das will die Stadt Hannover schrittweise abbauen. Sie hat jetzt die Öffnung zusätzlicher Bürgerämter angekündigt. Spätestens zum Jahresende soll die Wartezeit auf einen Termin dann nur noch eine Woche dauern. Das will sie schaffen, indem etwa die Bürgerämter in den Stadtteilen Döhren und Ricklingen wieder öffnen. Zudem gibt es ein sogenanntes Pop-up-Bürgeramt bis zum Ende des Jahres in der Unternehmenszentrale von Enercity am Ihmeplatz.

Durch den Lockdown 2020 und mehrere kurzzeitige Schließungen einzelner Bürgerämter auf Grund von Corona-Infektionen im vergangenen Winter hatte sich die Terminvorlaufzeit deutlich erhöht. Hinzu kam eine seit Frühjahr deutlich zunehmende Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch Hannoveraner, so die Stadt zur Begründung für die langen Wartezeiten. Inzwischen hat die Stadt mehrere Maßnahmen eingeleitet, darunter zusätzliche Mitarbeiter abgeordnet, die nun überwiegend im Juni und Juli in den Bürgerämtern arbeiten.

Döhren mit reduziertem Angebot, Ricklingen noch dicht

Seit kurzem geöffnet ist bereits das Bürgeramt Döhren, das aber nur ein eingeschränktes Angebot vorhält. Aber: Ab sofort sind für dieses Bürgeramt wieder Termine online buchbar, so die Stadt. Personaldokumente können in Döhren allerdings nicht beantragt werden – aus technischen und organisatorischen Gründen und wegen der nach wie vor geltenden Hygienevorschriften, heißt es.

Hannoveraner, die einen Personalausweis oder Reisepass brauchen, müssen nach Stadtangaben deshalb auf eines der anderen sieben Bürgerämter ausweichen. Alle anderen Dienstleistungen von An- und Ummeldungen bis zu Führungszeugnissen werden hingegen in Döhren angeboten. Das Bürgeramt Ricklingen öffnet die Stadt in den nächsten zwölf Wochen, über das genaue Datum und Umfang der Leistungen will die Stadt Hannover noch informieren.

Nur ec-Karten-Zahlung im Ihme-Zentrum möglich

Befristet bis Jahresende öffnet die Stadt zudem ein Pop-up-Bürgeramt in der Unternehmenszentrale von Enercity am Ihmeplatz, in dem 13 Mitarbeiter beschäftigt sind. Geöffnet hat es ab dem 1. August. Um der aktuell sehr hohen Nachfrage nach Personaldokumenten Rechnung zu tragen, werde das Bürgeramtes vornehmlich Reisepässe, Kinderreisepässe und Personalausweise ausstellen, so die Stadt weiter. In dem Pop-up- Bürgeramt am Ihmeplatz ist allerdings nur eine Bezahlung mit ec-Karte möglich.

In einigen Bürgerämtern hat die Stadt außerdem sogenannte „Kurzanliegen-Kalender“ eingeführt: Hannoveraner haben bei der Onlinebuchung die Möglichkeit, den Reiter „BA Kurzanliegen (plus Name des Bürgeramtes)“ zu wählen und erhalten in wenigen Tagen einen Termin, verspricht die Stadt. Kurzanliegen etwa sind: Das Abholen von Dokumenten, die Beantragung eines Führungszeugnisses oder einer Gewerbezentralregisterauskunft, die Abmeldung einer Nebenwohnung oder der Wegzug ins Ausland und die Aktivierung der Online-Funktion des Personalausweises.

Führerschein-Umtausch wird zentralisiert im Schützenplatz

Die Stadt sieht sich mit den eingeleiteten Maßnahmen auf dem richtigen Weg. Durch die Einführung dieser Kurzanliegen-Kalender konnten Lücken, die durch die Online-Terminbuchung entstehen, bereits reduziert und die Terminkapazitäten effizienter gestaltet werden. Insgesamt sei die Zahl der wöchentlichen Termine durch die Einführung dieses Kalenders um 500 erhöht worden, heißt es. Gleichzeitig habe man den Vorlauf für diese Termine auf etwa eine Woche verkürzen können.

Organisatorisch neu aufgestellt hat sich die Stadt auch beim Thema Führerscheinumtausch. Diese Umtausche und alle Anträge auf Ersterteilung einer Fahrerlaubnis bearbeitet die Stadt ab sofort zentral im Hannover-Service-Center am Schützenplatz, Infos und Terminbuchungen gibt es unter www.Fahrerlaubnisbehoerde-Hannover.de. Hintergrund: Diejenigen, die einen Führerschein besitzen, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt ist, sind gesetzlich verpflichtet, ihren bisher Führerschein umzutauschen. Ziel ist ein einheitlicher, fälschungssicherer Führerschein in ganz Europa. Die Frist für diesen Umtausch ist nach Geburtsjahrgängen gestaffelt. Die Stadt rechnet mit weiteren Mehrbelastungen und will ihre Bürgerämter damit entlasten - und für eine kürzere Wartezeit sorgen.

CDU: „Nur ein erster Schritt in die richtige Richtung“

Für die CDU sind diese Anordnungen „nur ein erster Schritt in die richtige Richtung“. Hilfsmaßnahmen am Ihmeplatz für ein paar Monate würden die dauerhaften Probleme etwa beim Lindener Bürgeramt nicht abbauen, äußerte CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Die Probleme gingen tiefer, etwa bei der schwierigen Erreichbarkeit der Ämter über die Seite hannover.de. „Viele Vorgänge sind über Handy nicht durchführbar.“ Insgesamt seien die Bürgerämter noch zu benutzerunfreundlich aufgestellt.

Von Andreas Voigt