Großdemos legen am Freitag Hannovers City lahm

HANNOVER

In der Innenstadt von Hannover kommt es am Freitag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von insgesamt drei Demonstrationen. Rund 3000 Teilnehmer werden bei „ Fridays for Future“ und die Initiative „Land schafft Verbindung“ hat rund 2000 Landwirte mobilisiert, die mit ihren Treckern wie schon im Oktober mit einer Sternfahrt nach Hannover fahren, um gegen die Agrarpolitik, in Deutschland zu demonstrieren. Die Sternfahrt führt auch über Garbsen und Wedemark in der Region Hannover.

„ Fridays for Future “ startet um 12 Uhr von der Oper

Beide Demos starten nach Angaben der Polizei um 12 Uhr, die zentrale Kundgebung der Landwirte findet auf dem Trammplatz vor dem Rathaus statt, sie ist bis 15 Uhr vorgesehen. „ Fridays for Future“ startet ebenfalls um 12 Uhr, und zwar vor der Oper. Von dort geht es über den Ernst-August-Platz, die Raschplatzhochbrücke, Berliner Allee und den Schiffgraben, dann zum zum Aegi und zurück zur Oper. Der Abschluss ist für 14 Uhr geplant. Allerdings stand der endgültige Routenverlauf stand am Dienstag noch nicht endgültig fest.

Legen mehr als 2000 Trecker die Innenstadt lahm?

Bei „Parents for Future“ werden etwa 2000 Teilnehmer erwartet, hier beginnt die Veranstaltung um 11.30 Uhr an der Musikhochschule und zieht in Richtung Oper vom Neuen Haus über die Berliner Allee und Lister Meile zum Ernst-August-Platz über den Kröpcke zur Oper.

Trammplatz bis 15 Uhr gesperrt – City besser umfahren

Die Polizei in Hannover hat sich abschließend noch nicht festgelegt, welche Straßen sie in Hannover wegen der Demos sie am Freitag sperrt. Lediglich der Trammplatz ist bis 15 Uhr gesperrt. Das steht fest. Die Polizei rät Autofahrern, Hannovers Innenstadt am Freitag weiträumig zu umfahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt