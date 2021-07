Hannover

Die CDU Hannover-Stadt setzt weiter auf ihren Vorsitzenden Maximilian Oppelt. Der 34 Jahre alte Rechtsanwalt in einer Wirtschaftskanzlei wurde beim Kreisparteitag mit 92,8 Prozent wieder gewählt. Vor zwei Jahren hatte Oppelt die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Dirk Toepffer angetreten. Oppelt kandidiert im September für den Bundestag.

Der CDU-Kreisparteitag hatte am Montagabend als Freiluftveranstaltung im Rudolf-Kalweit-Stadion (Südstadt) und unter erheblichen Corona-Schutzvorkehrungen stattgefunden. Einen Gegenkandidaten hatte Oppelt ebenso wenig wie die übrigen Vorstands-Kandidaten. Besonders erfreut war der alte und neue CDU-Kreisvorsitzende Oppelt darüber, dass erstmals in der Geschichte der hannoverschen CDU gleich viele Frauen wie Männer in den Kreisvorstand gewählt wurden: „Zehn Frauen und Zehn Männer, 20 starke Persönlichkeiten. Das zeigt einmal mehr, dass die CDU Hannover eine moderne Volkspartei für die ganze Stadt ist. Es ist ein klasse Signal, dass wir die Parität geschafft haben und das bestehende Frauenquorum von einem Drittel noch deutlich übertroffen haben.“

Ist die CDU Hannover insgesamt zu männerlastig?

Der CDU-Kreisverband und mit ihm sein Vorsitzender waren vor ein paar Wochen öffentlich in die Kritik geraten, nachdem die scheidende CDU-Ratsfrau Georgia Jeschke die Männerlastigkeit bei der CDU angeprangert hatte. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass bei der Listenaufstellung zur Kommunalwahl in den 14 Wahlbereichen für den Rat nur drei Frauen einen Spitzenplatz bekommen haben.

Folge: Die neue CDU-Ratsfraktion wird vornehmlich aus Männern bestehen. Jeschke selber hat ihren Parteiaustritt für die Zeit nach der Kommunalwahl angekündigt. Probleme mit der CDU haben auch zwei Bezirksratsfrauen. Die eine, Gabriele Steingrube im Stadtbezirk Linden-Limmer, arbeitet jetzt lieber mit der SPD zusammen. Die andere, Sabine Dudda aus dem Stadtbezirk Ahlem-Badenstedt-Davenstedt, ist ebenfalls aus der CDU ausgetreten – wegen Kommunikationsproblemen.

Oppelt: „Sind startklar für den Wahlkampf“

Maximilian Oppelt gibt sich nach den Vorstandswahlen kämpferisch: „Die CDU Hannover hat mit diesem Parteitag das kraftvolle Signal gesetzt, dass sie geschlossen und entschlossen in diesen Wahlkampf geht. Mit ausgezeichneten Kandidatinnen und Kandidaten sowie einem starken Programm, das in einer Beteiligungskampagne von über 400 Mitgliedern gemeinsam erarbeitet worden ist, sind wir startklar für den Wahlkampf.“

Als männliche und weibliche Stellvertreter für den Kreisvorsitzenden hat die CDU-Basis Jesse Jeng, Michaela Michalowitz und Diana Rieck-Vogt gewählt. Schriftführerin ist Petra Stittgen, Schatzmeister Oliver Kiaman und Mitgliederbeauftragter Patrick Hoare. Andrea Behre, Jens Capellmann, Johanna Chowaniec, Agueda Dirscherl, Marco Dunkel, Jens Enders, Roland Frank, Katrin Göllinger, Sabrina Kahmann, Christoph Loskant, Stefanie Matz, Inken Wellmann und Tobias Zimmermann gehören dem Vorstand als Beisitzer an.

CDU kritisiert Straßensperrungen und schlechten Bürgerservice

Auf dem Kreisparteitag hat der alte und neue CDU-Parteichef Maximilian Oppelt scharfe Kritik an Oberbürgermeister Belit Onay und dem Ampel-Bündnis geübt: „Wir reden in Hannover noch immer über die selben ungelösten Probleme wie vor der OB-Wahl. Es gibt noch immer keine Trendwende beim Bürgerservice. Auch wurden noch immer keine strukturellen Lehren aus der Rathausaffäre gezogen, wir brauchen endlich ein Hinweisgeber-System im Rathaus für anonyme Beschwerden.“ Zu den Straßensperrungen sagt er, man brauche Angebote und keine Verbote. „Inmitten einer bedrohlichen Wirtschaftskrise für die Händler ist nicht die Zeit für Experimente. Alle Sperrungen müssen sofort aufgehoben werden“, forderte er.

Von Andreas Voigt