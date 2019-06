Hannover

Am Anfang dieser Erfolgsgeschichte steht eine Uniarbeit: „Maßbekleidung gefertigt in Deutschland“, dieses Thema untersuchten zwei der drei „Cove“-Gründer im Rahmen ihres Betriebswirtschaftsstudiums in Münster. 1997 entstand daraus ein Business-Plan, dann eine Firma – am 6. Juni eröffnen Christian Tietz, Ulrich Hesse und Nikolaus Degorsi ihre Filiale in Hannover. „Sie haben damals den Trend zu individueller Fertigung erkannt“, sagt Marketing-Mann Michel Alisch, der die Gestaltung des Ladens in der Osterstraße 47 begleitet hat.

„Cove“ setzt auf klassisches Ambiente

Und der ist nicht mehr wiederzuerkennen, seit das Bettenhaus „Hästens Store“ Ende März ausgezogen ist. Vier Wochen wurde umgebaut. An einer der Wände in gedeckten Farben prangt ein riesiger Elchkopf, an den Decken setzen Spots Anzüge und Schuhe in Szene, die Sakkos hängen an einer historischen Sortiermaschine – „wir setzen auf klassisch antikes Mobiliar plus Shabby Chic“ erklärt Alisch den Look des Ladens.

Osterstraße ist das Sorgenkind in Hannovers City

„Hästens“ mit seinem hochpreisigen Sortiment hielt nur etwa drei Jahre durch

DAS HANNOVER-TEAM: Ines Starke, Adam Bopp und Mathias Böttjer von der „Cove“-Filiale in der Osterstraße. Quelle: Florian Petrow

7000 Stoffe stehen zur Auswahl, man kann auch rahmengenähte Schuhe individuell gestalten – „wenn zum Beispiel die Farbe der Sohle zum Anzug passen soll, oder der Bezug der Schuhkappe aus demselben Stoff genäht wird.“ Das Label setzt auf zwei Richtungen: Englischer Stil, wie ihn die Schneider der Londoner Savile Row beherrschen. Eine andere, leichtere Linie ist italienisch geprägt. Wer kann sich „Cove“-Anzüge leisten? „Das Preissegment beginnt bei 498 Euro.“ Alisch betont aber, dass man auch für Abibälle schneidere und auf Hochzeitsmessen präsent sei. Stets sei die Maßschneiderei aber ein „Prozess, bei dem der Kunde sich wohlfühlen soll“.

„Cove“ ist abgeleitet von der Geheimsprache „Masematte“

NEU IN DER OSTERSTRASSE: Am 6. Juni eröffnet die Maßschneiderei „Cove“. Quelle: Florian Petrow

Die Eröffnung wird Donnerstag, 6. Juni, ab 16 Uhr in der Osterstraße 47 gefeiert. Geöffnet ist „Cove“ dienstags bis freitags von zehn bis 19 Uhr, sonnabends von 10 bis 18 Uhr.

Von Andrea Tratner