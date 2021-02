Hannover

Hannover versinkt im Schnee. Das Tiefdruckgebiet Tristan sorgt seit dem Wochenende nicht nur auf den Straßen für Chaos. Auch Bahnreisende mussten sich weiter auf enorme Einschränkungen einstellen.

So versorgten die Johanniter am Sonntagabend etwa 250 gestrandete Bahnreisende im Hauptbahnhof mit Nudeln mit Tomatensauce sowie heißem Tee und Kaffee. Jene die nicht mit dem Taxi weiterreisen konnten, nahmen die bereit gestellten Aufenthaltszüge in Anspruch.

Bahn rechnet auf für Dienstag mit Einschränkungen

Doch auch am Montag war Geduld gefragt. Fast in ganz Niedersachsen fiel der Nahverkehr der Deutschen Bahn aus. Sowohl in der Nacht auf Montag als auch am Tag selbst habe es zahlreiche Erkundungs- und Räumfahrten im Land gegeben, erklärte eine Sprecherin. Das Problem: „Da wo die Züge mit einer Schneefräse durchfuhren, wehte es hinterher auf den Gleisen direkt wieder zu.“

Erst in den Mittagsstunden gab es wieder ein beschränktes Fahrtangebot. So fuhren in unregelmäßigen Abständen etwa wieder Regionalzüge zwischen Bremen und Hannover. Auch auf Verbindungen der Bahnunternehmen Metronom, Enno und Erixx fielen Fahrten aus oder es kam zu Verspätungen. Fahrgäste sollten sich vorab informieren.

Der Fernverkehr von und nach Hannover war zunächst komplett eingestellt, später gab es wieder einzelne Verbindungen zwischen Hamburg und der Landeshauptstadt. Die Bahn rechnet auch für Dienstag mit Verspätungen und Zugausfällen. Dabei zeigt sich die Bahn weiter kulant und erstattet nun auch Fahrkarten für Montag und Dienstag.

Von Jens Strube