Hannover

Die Polizei sucht Zeugen für eine Massenprügelei unter vorwiegend weiblichen Jugendlichen am Mittwochnachmittag in Marienwerder. Die Beteiligten waren offenbar zuvor über im Internet gepostete Fotos in Streit geraten, der schließlich eskalierte.

Zeugen hatten die Polizei gegen 17.15 Uhr alarmiert, da sie beobachtet hatten, dass sich mehre Beteiligte auf einem Verbindungsweg zwischen den Stadtbahnhaltestellen „Wissenschaftspark“ und „Pascalstraße“ sowie in einer Stadtbahn der Linie 4 prügelten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnten nur einige wenige Beteiligte angetroffen werden.

Stichwaffe gezückt

Laut Zeugenaussagen soll bei der Schlägerei einer der Täter auch eine Stichwaffe gezückt, diese aber nicht eingesetzt haben. Drei Mädchen (14, 15, 15) wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Schlägerei verlagerte sich in die Stadtbahn. Dort verletzte sich ein 16-Jähriger selbst, als er eine Trennscheibe einschlug.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, gefährlicher und einfacher Körperverletzung ein. Da die meisten Beteiligten noch unbekannt sind, bitten die Fahnder Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511/109 38 15 zu melden.

Von Andreas Krasselt