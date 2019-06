Dichter, schwarzer Rauch dringt am Montagmorgen aus dem Dachfenster eines Mehrfamilienhauses an der Ricklinger Straße. Mit Löschzug, Rettungswagen und Notarzt rückt daraufhin die alarmierte Feuerwehr in Linden-Süd an. Das Feuer ist jedoch weit weniger dramatisch als befürchtet.