Wennigsen

In Wennigsen haben drei maskierte und bewaffnete Räuber eine Spielhalle überfallen. Laut Polizei erbeuteten die Täter Geld aus der Kasse und den Automaten. Sie konnten unerkannt entkommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, tauchten die Räuber am Sonnabend gegen 0.30 Uhr in der Spielothek an der Straße Im Büntefeld auf. Ein Täter bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe. Es handelte sich vermutlich um eine Pistole.

Die Unbekannten erbeuteten Geld aus der Kasse und einem Wechselgeld-Automaten. Sie stopften es in eine Plastiktüte und flüchteten in Richtung des Sportplatzes Holtensen.

Die Polizei leitete die Fahndung ein. Allerdings ohne Erfolg. Zur Höhe der Beute ist nichts bekannt.

Und so sehen die Täter aus: Zwei sind von normaler Statur, der dritte wird als füllig beschrieben. Die Männer sind alle etwa 1,70 Meter groß. Sie trugen dunkle Kleidung und dunkle Masken. Einer der Räuber sprach deutsch mit Akzent, der jedoch keinem Land zugeordnet werden konnte.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter Telefon 05 11/109 55 55 entgegen.

