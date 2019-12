Hannover/Springe

Der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover fahndet nach einem Überfall auf eine Spielhalle in Springe nach dem Räuber. Der maskierte Täter hatte einen Angestellten (52) mit einem Messer bedroht und erbeutete die Einnahmen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Unbekannte die Tat bereits am Freitag gegen 17.20 Uhr verübt. Tatort ist eine Spielothek an der Langen Straße in Springe.

Der Räuber war mit einer dunklen Haube maskiert und hatte ein Messer dabei. Damit bedrohte er den Mitarbeiter und forderte die Einnahmen. Mit dem Geld flüchtete er aus dem Gebäude. Die Richtung ist unbekannt.

Dem Täter gelang es, unerkannt unterzutauchen. Mit mehreren Streifenwagen fahndete die Polizei nach ihm. Ohne Erfolg.

So wird der Unbekannte beschrieben: Er ist etwa 25 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß und spricht Hochdeutsch. Während der Tat trug er eine schwarze Jacke, blaue Jeans und weiße Schuhe.

Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05 11/109 55 55.

Von bm