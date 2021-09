Hannover: Maskierte rauben Mann in Wohnung aus

Hannover

Der Überfall geschah gegen 20.45 Uhr: Da klingelten zwei Männer mit Masken in einem Haus an der Magdeburger Straße an einer Wohnungstür . Als der Mieter (57) öffnete, drangen die Täter sofort in die Wohnung ein und schlugen mit Fäusten und anderen Dingen auf ihn ein. Sie versuchten ihn zu fesseln und drohten dem Mann mit dem Tod.

Die Räuber nahmen das Geld aus der Geldbörse des Mannes und flüchteten anschließend. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Die beiden Männer sollen etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Ihr Alter wird auf 18 bis 20 Jahre geschätzt. Beide sprachen Deutsch mit einem nicht verifizierten Akzent.

Zeugen, die Hinweise zu dem Raub oder den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 109-5555 zu melden.

Von NP/okz