Hannover

Eine rabiate Maskenverweigerin hat bei einem Polizeieinsatz am Sonnabend in Hannover-Sahlkamp zwei Beamtinnen verletzt. Die 27-Jährige hatte sich geweigert, in einem Textilgeschäft eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen.

Die Frau hatte den Laden an der Straße Hägewiesen betreten und wurde von einer Mitarbeiterin aufgefordert, eine Maske aufzusetzen. Das tat die 27-Jährige nicht. Deshalb verwies die Angestellte sie des Ladens. Daraufhin verständigte die Hannoveranerin die Polizei.

Frau greift Werbeschild aus der Auslage

Zwei Beamtinnen bestätigten der 27-Jährigen, dass es Pflicht ist, in Geschäften einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dann rastete die Frau aus: Sie beleidigte und bedrohte die beiden Polizistinnen.

Nach Angaben von Polizeisprecher Marcus Schmieder versuchten seine Kolleginnen, die 27-Jährige zu beruhigen. Ohne Erfolg: „Die Frau wurde zunehmend aggressiver.“ Sie habe sogar begonnen, mit Gegenständen aus der Auslage zu werfen. „Zunächst waren es Decken und dann ein Werbeschild“, berichtet Schmieder.

Auch die Mutter mischt sich ein

Daraufhin griffen die Beamtinnen durch: Sie brachten die Frau zu Boden. Dabei leistete die 27-Jährige Widerstand. Dann mischte sich auch noch ihre Mutter ein, um die Tochter zu befreien. Laut Schmieder versuchte die 51-Jährige, die Polizistinnen wegzureißen.

Weitere Streifenwagenbesatzungen waren nötig, um die Lage zu beruhigen. Mutter und Tochter „kamen wieder zur Besinnung“, sagt Schmieder. Anschließend durften sie nach Hause gehen.

Polizei leitet Verfahren ein

Die beiden Beamtinnen erlitten leichte Verletzungen. Gegen die Maskenverweigerin wird nun ermittelt wegen Beleidigung, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstands. Die Mutter kann sich auf eine Anzeige wegen versuchter Gefangenenbefreiung gefasst machen.

Von Britta Mahrholz