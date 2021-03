Hannover

Neben einer nächtlichen Ausgangssperre hat die Region in ihrer neuen Corona-Verordnung auch die Verschärfung der Maskenpflicht verfügt. Eine allgemeine Pflicht im öffentlichen Raum kommt allerdings nicht. Die neuen Regeln betreffen Autofahrten, Mehrfamilienhäuser und den Maschsee.

Die Regionsverwaltung hatte zunächst geprüft, ob eine allgemeine Maskenpflicht überall im öffentlichen Raum ein probates Mittel sein könnte, um die Infektionszahlen zu drosseln und so möglicherweise auf eine Ausgangssperre verzichten zu können. Wegen juristischer Bedenken nahm sie letztlich Abstand von der Umsetzung. „Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung der vergangenen Monate sehen wir wenig Chancen, dass eine solche Regelung hält. Alles andere wäre Flickwerk und würde keine Klarheit bringen“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau.

Vermehrt Infektionen in Autos und Treppenhäusern

Schärfere Regeln gibt es in Teilen trotzdem: Am Nord- und am Ostufer des Maschsees sowie an der Uferpromenade am Steinhuder Meer werden die Zeiten ausgeweitet. Von 9 bis 21 Uhr muss hier künftig ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bislang galt die Regel von 10 bis 19 Uhr. „Mit der Zeitumstellung und dem schöneren Wetter halten sich die Menschen länger draußen auf. Das müssen wir berücksichtigen“, so Jagau.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Allgemeinverfügung wird zudem klargestellt, dass bei mehreren Fahrzeuginsassen, die nicht zu einem Haushalt gehören, abgesehen von der fahrenden Person alle eine Maske tragen müssen. „Die Nachverfolgung von Covid-19-Infektionen hat gezeigt, dass das Auto einer der Ansteckungsorte ist“, erklärte der Regionspräsident. Hier brauche es eine stärkere Sensibilität und ein Bewusstsein für Gefahrensituationen.

Darüber hinaus hat die Region das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Treppenhaus von Mehrfamilienhäusern mit mehr als fünf Wohnungen verfügt. Auch hier kam es zuletzt vermehrt zu Infektionen. Das gehe aus der Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamtes hervor. Bei Verstößen würden die betroffenen Bewohner zu Verantwortung gezogen werden.

Von André Pichiri