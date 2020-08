Hannover: Masken-Muffel (45) schlägt mit Fäusten auf Polizisten ein

Hannover

Eine Maskenverweigerin (45) ist im Hauptbahnhof Hannover ausgerastet und auf einen Bundespolizisten (36) losgegangen. Die Frau versetzte dem Beamten mehrere Faustschläge. Die Lage war eskaliert, nachdem eine Streife die 45-Jährige aufgefordert hatte, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Sie wurde festgenommen.

Im Rahmen der Streife war der weibliche Masken-Muffel den Polizisten am Mittwoch gegen 17.45 Uhr im Hauptbahnhof aufgefallen. „Sie wurde zunächst freundlich von den Beamten angesprochen“, so Martin Ackert, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover am Donnerstag. Statt Einsicht zeigte die 45-Jährige den Einsatzkräften allerdings den Stinkefinger.

Frau wird in der Wache zur Furie

Auf weitere Ansprachen habe die alkoholisierte Hannoveranerin sofort „sehr aggressiv“ reagiert. Dann boxte sie unvermittelt auf den 36-jährigen Beamten ein. Die Frau wurde überwältigt und mit zur Wache genommen.

Auch dort führte sie sich auf wie eine Furie. Schließlich sei sie kurzzeitig in eine Gewahrsamszelle gesperrt worden. Ein Atemalkohol-Test ergab bei der 45-Jährigen einen Wert von 2,44 Promille.

Nachmittags und abends mehr Masken-Muffel

Nach einer Stunde hatte die Hannoveranerin sich schließlich beruhigt und durfte gehen. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs, Beleidigung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Auch die Bundespolizei hat es im Hauptbahnhof immer wieder mit Maskenverweigerern zu tun. Während es morgens im Berufsverkehr noch halbwegs diszipliniert zugeht, schwindet im Laufe des Tages die Bereitschaft, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, so Ackert: „Wir stellen fest, dass nachmittags und abends die Zahl derer, die keine Maske tragen, zunimmt.“

Von Britta Mahrholz