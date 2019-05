Hannover

An einer Grundschule in Hannover ist eine Mitarbeiterin an Masern erkrankt. Die weibliche Person leitet eine schulische Arbeitsgemeinschaft im Ganztagsbereich der Grundschule Lüneburger Damm im Heideviertel. Schulleiterin Sevinc Yada bestätigte den Fall auf NP-Anfrage. „Am vergangenen Donnerstagmorgen hat der Verdacht der Erkrankung im Raum gestanden. Im Laufe des Tages bestätigte sich dieser.“

46 Kinder wurden nach Hause geschickt

Die Schule habe umgehend die Eltern informiert und sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover für die Überprüfung des Impfstatuses aller rund 430 Schüler entschieden. Bereits am Freitagvormittag gab es erste Ergebnisse. Bei rund 100 Kindern lagen dem Gesundheitsamt keine Daten vor. „Normalerweise haben wir Daten aus der Schuleingangsuntersuchung. Wurde damals aber der Impfpass vergessen oder die Kinder sind zugezogen fehlen diese“, erklärt Regionssprecherin Sonja Wendt. Am Montag mussten diese Kinder ihren Impfstatus in der Schule vorlegen. „46 Kinder wurden daraufhin nach Hause geschickt, weil entweder der Impfausweis nicht vorlag, die zweite oder sogar beide Impfungen fehlten“, so Yada.

Inzwischen sei ein Teil dieser Schüler wieder im Unterricht. „Einige Kinder haben in einer Impfsprechstunde oder beim Kinderarzt die zweite Impfung umgehend bekommen.“ Nach Angaben der Region waren am Montagabend noch 28 Kinder vom Unterricht ausgeschlossen. „Die Zahlen variieren täglich“, so Wendt. Fehlen die Impfungen weiterhin, müssen die Kinder für den Zeitraum der Inkubationszeit von 14 Tagen zu Hause bleiben.

20 Erwachsenen wurde Blut abgenommen

Unter den Erwachsenen wurde am Montag bei 20 von rund 70 Mitarbeiterin aufgrund eines unklaren Impfstatuses Blut abgenommen. Bis zur Vorlage der Ergebnisse am Dienstagvormittag, mussten sie zu Hause bleiben. Ab Mittwoch kann der Unterricht nach Angaben von Yada wieder normal fortgeführt werden. Die Ergebnisse besagen eine Immunität aller 20 Erwachsenen. Sowohl unter den Mitarbeiterin, als auch den Eltern sei die Lage während der vergangenen Tage dennoch „ruhig und sachlich“ geblieben. „Wir werden sehr gut vom Gesundheitsamt unterstützt“, lobt Yada.

Die Erkrankung im Heideviertel ist in diesem Jahr nicht der erste Masernfall in Hannover. Bereits im März erkrankte ein Schüler der Döhrener Grundschule Suthwiesenstraße, kurz darauf war ein Erwachsener in Langenhagen betroffen.

Spahn legt Gesetzentwurf zur Impfpflicht vor

In Niedersachsen liegt die Zahl der Masernfälle in diesem Jahr bereits bei 71, im Jahr 2018 waren es 18 Erkrankungen. Um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, legte Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) einen Gesetzesentwurf vor, in dem er vorsieht die Impfung für Schul- und Kindergartenkinder zur Pflicht zu machen. Bei Weigerung drohe ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro.

Im Landkreis Hildesheim gibt es den ersten Masern-Todesfall

Von Cecelia Spohn