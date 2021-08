Hannover

Wer ab Donnerstag mit einem der Üstra-Schiffe über den Maschsee fahren möchte, muss neue Corona-Auflagen beachten, teilte das Nahverkehrsunternehmen am Mittwoch mit. Anlass ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover, die konstant über 35 liegt. Demnach wendet die Üstra ab Donnerstag die 3G-Regel an Bord der Maschseeschiffe an:

Die Fahrgäste müssen entweder einen vollständigen Impfschutz, die Genesung vom Coronavirus oder einen negativen Coronatest – PCR- oder Schnelltest mit Nachweis – vorweisen. Dies gelte für alle Passagiere ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. Damit die Abstandsregeln an Bord eingehalten werden können, bietet die Üstra maximal 50 Prozent der vorhandenen Sitzplätze auf den Booten an.

Maskenpflicht an Bord und keine Speisen und Getränke

Zudem müssen Gäste währen des gesamten Aufenthalts eine medizinische Maske tragen (OP, FFP2 oder KN95-/N95). Speisen und Getränke bietet die Üstra nicht an. Und: Die Charter-, Brunch-, und Kaffeefahrten entfallen bis auf weiteres, teilte das Unternehmen weiter mit. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Sommer-Saison verspätet begonnen, statt Karfreitag stachen die Maschseeboote erstmals am 5.Juni ins See. Seitdem fährt täglich zwischen 10 und 18 Uhr zu jeder vollen Stunde mindestens ein Boot ab der Anlegestelle „Fackelträger/Nordufer“. Rundfahrten kosten für Erwachsene acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Kinder zahlen ab dem vollendeten 14.Lebensjahr 4,50 Euro.

Von Andreas Voigt