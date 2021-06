Hannover

Geld im fünfstelligen Bereich erbeuteten zwei bislang unbekannte Frauen am Montag in Vahrenheide mit einem besonders dreisten Trick. Die Betrügerinnen gaukelten einer Seniorin vor, dass sie verflucht sei. Um sie von diesem Fluch zu befreien forderten sie Geld. Die 70-Jährige fiel leider gutgläubig auf den Trick herein und händigte ihr Erspartes aus.

Laut Polizei hatten die zwei Trickbetrügerinnen die 70-Jährige gegen 12 Uhr an einem Lebensmitteldiscounter an der Dresdener Straße angesprochen und ihr im Gespräch weisgemacht, dass sie verflucht sei. Doch damit nicht genug. Sie „bewiesen“ der 70-Jährigen ihre Diagnose auch noch. So rieben sie der verdutzten Frau ein Ei über den Bauch. Danach wurde das Ei in einer Serviette eingewickelt und vor Ort kaputt gemacht. Es entstand in der Serviette ein dunkler Fleck, welcher den Fluch beweisen sollte. Zumindest glaubte die 70-Jährige den Spuk.

„Wechselprozedur“ hinterm Rücken der 70-Jährigen

Sie könnten ihr jedoch helfen, so die beiden Frauen zu ihrem Opfer und forderten sie auf ihr gesamtes Bargeld zu holen – nicht zur Bezahlung, sondern um sie und das Geld vom Fluch zu befreien. Eine der Frauen begleitete die Seniorin sogar nach Hause, sie holten gemeinsam das Ersparte und kehrten zur anderen Täterin zurück. Dort führten die zwei Frauen eine Art „Wechselprozedur“ mit dem Geld durch und tauschten hinter dem Rücken der 70-Jährigen das Bargeld gegen Papier aus. Erst als die Seniorin zu Hause war, bemerkte sie den Schwindel.

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und bittet Zeugen um Hinweise. Die erste Täterin war etwa 1,64 Meter groß, hatte helle Augen und kurzes, krauses, helles Haar. Sie trug einen hellen (mutmaßlich beigen) Cardigan (Strickjacke) und eine Mund-Nase-Bedeckung. Sie sprach russisch, war augenscheinlich etwa 35 Jahre alt und gab an von einer „Heileragentur“ zu sein.

Ihre Komplizin war etwa 1,60 Meter groß, hatte helles, schulterlanges glattes Haar und dunkle Augen. Sie war korpulent und trug einen Pullover mit Knöpfen vorne. Sie sprach ebenfalls russisch und wurde auf etwa 40 Jahre geschätzt. Sie gab an aus Kasachstan zu kommen und sie wohne am Kantplatz.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen, die Hinweise zu den Täterinnen oder zum Tatgeschehen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 / 109 5555 zu melden.

Von Simon Polreich