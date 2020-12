Hannover

Dienstagabend gegen 17.30 Uhr schaute Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes gebannt in den nachtschwarzen Himmel. Auf dem knapp 100 Meter hohem Turm des mächtigen Gotteshauses zeigte sich eine Sternschnuppe, als wolle sie den Heiligen Drei Königen an Weihnachten den Weg in die Marktkirche weisen. „Ein Hoffnungszeichen in dieser schweren Zeit“, kommentierte Müller-Brandes bewegt, „nun leuchtet ein guter Stern über Hannover und verkündet die frohe Botschaft von der Geburt Christi.“

Die Schnuppe stand indes nicht zufällig am Turm, sie wurde künstlich erzeugt von einem, der sich auskennt mit Lichteffekten. Felix Reinhold ist seit 20 Jahren mit seiner Firma „Allstars Veranstaltungstechnik“ im Event-Business und Chef des bundesweit beachteten Projektes „ Hannover leuchtet“. Mit zwei Kollegen hatte der 42-Jährige vier Stunden vorher ein vier Meter hohes Traversengerüst am Brunnen vor dem Alten Rathaus aufgestellt, von dort strahlte ein riesiger Scheinwerfer und erschuf die Sternschnuppe, die bis zum 26. Dezember an der Marktkirche leuchten wird.

An der Marktkirche oder am Himmel

Wenn in den nächsten Tagen Wolken erscheinen, wird der Stern mit dem dreistrahligen Schweif sogar direkt an den Himmel geschickt. Vor zwei Wochen erst erreichte Reinhold die Idee der Marktkirchen-Gemeinde, Luftaufsicht und die Stadt mussten informiert werden, aber es klappte so kurzfristig. Gestern blieben Passanten spontan stehen und holten ihre Handys raus. Eine Frau sagte gerührt: „Mit diesem Stern hat Weihnachten für mich begonnen.“

Von Christoph Dannowski