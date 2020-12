Hannover

Ein Urteil im Sinne der Religionsfreiheit, ein Urteil im Sinne der Kunstfreiheit: In der Marktkirche darf das Fenster des Künstlers Markus Lüpertz eingebaut werden. Die 18. Zivilkammer wies die Urheberrechtsklage von Georg Blissen, Stiefsohn des Architekten Dieter Oesterlen, zurück. Der Architekt hatte die zerstörte Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut.

Das 40-seitige Urteil sah keine Urheberrechtsverletzung gegeben. „Der Architekt Oesterlen gestattet die Aufnahme moderner Kunst in der Marktkirche“, so Richter Florian Wildhagen. Der Einbau des neuen Fensters sei zwar ein „erheblicher Eingriff“ in das Bauwerk. Aber neun von zehn Fenstern blieben gleich. Dies sei mit dem Urheberrecht vereinbar.

Anzeige

Gericht bezieht sich auf die Religionsfreiheit

Das Gericht berief sich im Urteil auch auf Artikel 4 des Grundgesetzes – die Religionsfreiheit. Danach darf die Kirche ihre Räume beliebig gestalten. Fenster seien „glasgewordene Predigten“ und beförderten die „Ästhetik des Glaubens“.

Das Fenster im südlichen Seitenschiff der Kirche hat in Gestaltung und Aussage einen künstlerischen Anspruch. Die Spende von Altkanzler Gerhard Schröder ( SPD) zeigt den barfüßigen Reformator Martin Luther umringt von Fliegen. Eine Anspielung auf den legendären Tintenfass-Wurf Luthers auf der Wartburg, als ihn der Teufel auf Abwege führen wollte. In der Mythologie steht die Fliege für das Böse.

Fenster soll im Frühsommer eingebaut werden

„Das Fenster symbolisiert die Auseinandersetzung Luthers mit dem Bösen“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Und schickt hinterer: „Kirchen müssen sich verändern können, sie sind keine Museen.“ Gerade die jetzige Zeit zeige, wie wichtig das Hinterfragen unserer Welt sei. Derzeit gehe es nur um Infektionszahlen. „Wir sehen aber auch, wie wichtig die Seele des Menschen ist“, so Müller-Brandes. Und genau darum sei es Luther gegangen, in der Auseinandersetzung den richtigen Weg zu finden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Der Kirchenvorstandsvorsitzende, Reinhard Scheibe, meinte, dass er im Frühsommer mit dem Einbau des Buntglasfensters rechne. „Die Urteilsbegründung fand ich sehr eindrucksvoll.“ Die Spende Schröders im Wert von 150.000 Euro war eine Gabe zum 500. Reformationsjahr 2017. Die Spende des Fensters zum Jubiläum sei ein geeigneter Anlass, befand Richter Wildhagen.

Von Thomas Nagel