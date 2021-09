Hannover

Die Infektionszahlen in der Region steigen. Die „Pandemie der Ungeimpften“, vor der Ministerpräsident Stephan Weil warnte, greift um sich. Die Region hat deshalb erneut die Bundeswehr um Unterstützung bei der Corona-Nachverfolgung gebeten. 20 Soldaten helfen vom Montag an im Regionshaus an der Hildesheimer Straße.

Vorrangig werden die Männer von der Marine (sie kommen aus Wilhelmshaven nach Hannover) forschen müssen, wie und wo sich die Ungeimpften infiziert haben. Laut Regionssprecher Christoph Borschel liegt „die Prozentzahl der Neuinfektionen, die keinen oder nur einen unvollständigen Impfschutz hatten, bei rund 85 Prozent in der ersten Septemberwoche“.

Hohe Inzidenz bei Ungeimpften

Exakte Zahlen fehlen ebenso wie Altersangaben. Aber der Blick auf die Inzidenz ist erschreckend. Borschel: „Man kann daraus für die Kalenderwoche 35 annähernd eine 7-Tage-Inzidenz der Ungeimpften von etwa 265 errechnen, die 7-Tage-Inzidenz der Geimpften liegt entsprechend bei rund 21.“

Hinzu kommt – längst bekannt, aber von Impfskeptikern oder gar -gegnern immer noch ignoriert – dass die Krankheit glimpflicher verläuft bei den sogenannten Impfdurchbrüchen. Das zeigt der aktuelle Fall einer 76-Jährigen aus Laatzen. Beim Einkauf wurde ihr „schummrig“; sie stürzte auf die Straße. Passanten riefen die Feuerwehr. In der Notaufnahme des Krankenhauses war der Corona-Test positiv – trotz zweimaliger Impfung.

Nur Fieber und ein bisschen Schnupfen

„Ohne diesen Sturz hätte ich von der Infektion wahrscheinlich gar nichts bemerkt“, erzählt die Seniorin. „Ich hatte später Fieber und ein bisschen Schnupfen – mehr nicht.“ Das Schlimmere für sie sind ganz andere Folgen – Oberschenkelhalsbruch, Operation, bald Reha.

Wo sie sich infiziert hat, hätte die 76-Jährige nie angeben können. In diesen Fällen gelingt es durch die Amtshilfe der Bundeswehr, etliche Fälle aufzuklären. Warum die Unterstützung bei der Kontakt-Nachverfolgung überhaupt eingestellt wurde, wenn doch die vierte Corona-Welle im Herbst gewiss schienen?

Borschel: „Ja, der Anstieg der Infektionszahlen war vorhersehbar, aus diesem Grund sind die Gesundheitsämter auch durchgehend mit der Bundeswehr über mögliche Amtshilfe in Kontakt geblieben. Nach dem Rahmenplan der Bundeswehr kann aber ein Einsatz von Soldaten grundsätzlich erst dann erfolgen, wenn die Infektionslage eine Unterstützung durch die Bundeswehr rechtfertigt.“ Die Infektionslage werde daher auch regelmäßig von der Bundeswehr analysiert und bewertet.

Von Vera König