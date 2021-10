Hannover

Weltoffenheit hat Marc Blessing schon durch seinen Berufsweg belegt. Der gebürtige Schwabe hat in den vergangenen zwölf Jahren als Auslandspastor der EKD in Genf gearbeitet, er war dort auch als Leitender Geistlicher der Lutherischen Kirche in der Schweiz tätig. Nun ist er bei einem feierlichen Gottesdienst in der hannoverschen Marktkirche offiziell in sein neues Amt als Pastor der Gemeinde und City-Pastor für alle Menschen Hannover eingeführt worden. „Die Vielfalt an Erfahrungen passt zu dieser Stadt mit ihren vielen Zugezogenen aus aller Herren und Frauen Länder“, sagte Superintendentin Bärbel Wallrath-Peter gleich zur Begrüßung.

Gebete und Segen zur Einführung

Wenig später kniete der neue Marktkirchenpastor vor ihr nieder. Die Einführung eines Gemeindepfarrers ist eine feierliche Angelegenheit, bei der die Würde, aber auch die Bürde des neuen Amtes sichtbar werden. In der Ernennungsurkunde ist von Verpflichtungen die Rede. Doch die schultert ein Pastor nicht allein. Blessing wurde zum Einführungsgottesdienst von Frau Karin, die er beim Theologiestudium kennenlernte, und von allen fünf Kindern begleitet. Kirchenvorstand der Marktkirche und Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes spendeten dem neuen Marktkirchenpastor zusätzlich Gebete und Segen. Wallrath-Peter, zuständig für den Amtsbezirk Mitte, wünschte ihm „Beherztheit, Klugheit und Geduld“ im Amt. Der Bachchor Hannover und der Jugendchor der Marktkirche trugen geistliche Lieder bei.

Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann lud den Neuen ein, im Neuen Rathaus vorbeizuschauen. Das sei im Übrigen nur 27 Zentimeter kleiner als der 98 Meter hohe Marktkirchenturm. „Unsere Stadt ist geprägt von Vielfalt, auch religiöser“, befand Hermann als Vertreter der Stadt, die Patronin der Marktkirchengemeinde ist. Für die hannoversche Ökumene hatte der katholische Probst Christian Wirz zum Willkommen ein Glas Honig aus dem Bistum Hildesheim und eine Powerbank als Energiespeicher mitgebracht. „Ich wünsche Ihnen die Kraft, die Sie hier brauchen werden.“

Im Rahmen der feierlichen Einführung kniet Marc Blessing im Kreis des Kirchenvorstands vor Superintendentin Bärbel Wallrath-Peter. Quelle: Christian Behrens

In seiner Predigt zum Erntedank machte der neue Pastor deutlich, dass er „großen Respekt vor der neuen Aufgabe“ hat, sich darauf aber vor allem freut. Selbst bis Genf habe sich herumgesprochen, dass die hannoversche Marktkirche „ein besonderer Ort“ ist. „Der wahre Schatz der Kirche seid Ihr“, sagte Blessing zur Begrüßung seiner neuen Gemeinde.

Diese war zahlreich in der mit 200 Plätzen versehenen Kirche sowie zuhause an Bildschirmen zugegen. In der Marktkirche können die Hannoveraner Blessing nächstes Mal am 17. Oktober erleben. Beim Einführungsgottesdienst beklatschen sie den neuen Pfarrer mit viel Sympathie schon mal kräftig.

Von Gabriele Schulte