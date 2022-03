Hannover

Es läuft wieder: Am 3. April geht der Marathon in die 30. Ausgabe. Mehr als 16.000 Menschen haben sich schon angemeldet. Maximal 18.400 Menschen können insgesamt dabei sein. Auch 1000 Kinder gehen am Vortag an den Start. Für die Veranstaltungsagentur eichels:Event ist die Ausgabe eine der wichtigsten in der Marathon-Geschichte. „Wir freuen uns, endlich wieder loslegen zu können und einen verantwortungsvollen Neustart des größten Laufevents Niedersachsens auf die Straße zu bringen“, sagt Stefanie Eichel.

Was für Disziplinen gibt es?

Gelaufen wird der klassische Marathon über die Königsdistanz von 42,195 Kilometern. Startschuss ist am 3. April um 9 Uhr. Zielschluss ist um 15 Uhr. Das Mindestalter für die Teilnahme am Marathon beträgt 18 Jahre. Nachmelden können sich Interessierte sowohl online als auch am Neuen Rathaus am Friedrichswall am Veranstaltungswochenende am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 7 bis 13 Uhr. Gelaufen wird auch auch Halbmarathondistanz von 21,0975 Kilometer. Dabei geht es um 10.45 Uhr in fünf Blöcken los. Die Marathonstaffel beginnt um 9.30 Uhr. Eine Staffel kann aus 2 bis 6 Laufenden bestehen, die sich die Marathon-Strecke auf verschiedenen Distanzen teilen. Die Teilabschnitte sind zwischen 4,5 und 9,2 Kilometer lang. Die Wechselzonen sind an der Wilkenburger Straße, am Ernst-August-Platz, an der Podbielskistraße Ecke Spannhagengarten, am Platz am Neuen Haus (früher Emmichplatz) und am Jahnplatz. Der Start ist auf dem Friedrichswall. Jede Staffel muss einen volljährigen Team-Kapitän haben, der als verantwortlicher Ansprechpartner fungiert. Es gibt auch einen 10-Kilometer-Lauf, der um 13.30 Uhr beginnt, einen Walking-Wettkampf über 10 Kilometer, der um 14.05 Uhr startet, und eine Nordic Walking-Runde über 10 Kilometer, die um 14.10 Uhr angegangen wird. Der Handbike-Wettbewerb startet am Friedrichswall um 8.50 Uhr.

Wo wird der Marathon gelaufen?

Klicken Sie im Balken über der Karte auf das Symbol ganz links. Dann öffnet sich ein Menü, in dem Sie die Anzeige der Strecke von Marathon, Halbmarathon und 10-Kilometer-Lauf auswählen können.

Für alle Distanzen und Wettberwerbe ist der Stadt vor dem Neuen Rathaus. Die Läufer und Läuferinnen sind dann am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer am Maschsee unterwegs, laufen durch Döhren bis zur Wilkenburger Straße und bewegen sich dann über die Hildesheimer Straße bis zum Kröpcke. Von dort aus geht es zum Groß-Buchholzer Kirchweg und wieder zurück über die Walderseestraße in die Innenstadt. Weiter geht es durch die Vahrenwalder Straße und schließlich in die Nordstadt zum Georgengarten und zurück zum Neuen Rathaus.

Früh übt sich: So starteten die Teilnehmer beim Kinderlauf vor der Corona-Pandemie. Quelle: Florian Petrow (Archiv)

Wann können Kinder laufen?

Kinder laufen am Familientag, am Sonnabend, 2. April. Der Rundkurs ist etwa 1000 Meter lang und führt durch den Maschpark. Um 13.30 Uhr laufen Schüler der Jahrgänge 2010 bis 2015 ohne Elternbegleitung. Um 14 Uhr sind Kinder dran, die von ihren Eltern begleitet werden. Um 14.15 Uhr starten Kinder des Jahrgangs 2016 oder jünger. Und um 14.30 Uhr beginnt der Fun Run über 3000 Meter für den Jahrgang 2014 oder älter. Die Startunterlagenausgabe für Kinder- und Schülerlauf sowie den Fun Run sind am 1. April von 15 bis 19 Uhr und am 2. April von 10 bis 16 Uhr.

Gibt es ein Rahmenprogramm?

Die Pandemie hat Einfluss auf das Rahmenprogramm des Marathons. So fällt das große Programm weg, wie Lauffans es aus dem Jahr 2019 vom Trammplatz kennen. „Aber wir wissen, dass an der Strecke viele kleine Aktionen geplant sind“, sagt Stefanie Eichel. Auch das Zuschauen im Start- und Zielbereich wird wieder erlaubt sein. Damit der Andrang dort nicht zu groß wird, empfiehlt Eichel, sich an der langen Strecke zu verteilen. „Unsere Starter brauchen überall Applaus und Anerkennung.“

Stimmung an der Strecke: Nach der Corona-Pause werden auch die Samba-Trommlerinnen zurück erwartet. Stehen sie wieder an der Hildesheimer Straße in Höhe der Gilde-Brauerei? Quelle: Florian Petrow (Archiv)

Was ist mit Corona?

Natürlich spielen auch Corona-Auflagen beim Marathon eine Rolle. „Wir sind uns der Verantwortung durchaus bewusst und werden bei der Umsetzung sehr sorgfältig und umsichtig mit den veränderten Rahmenbedingungen agieren“, sagt Stefanie Eichel. Im Bereich der Veranstaltung wird ein eine 3G-Kontrolle durchgeführt und es werden an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen verpflichtend zu tragende Bändchen verteilt. Erst die Bändchen berechtigen zusätzlich zur Startnummer zum Betreten des Startbereichs. Beim Zutritt zum Startbereich gilt zudem eine FFP2-Maskenpflicht. Die Maske darf erst nach Überlaufen der Startlinie abgenommen werden. Die Maske soll auch während des Laufs mitgeführt werden. Die Veranstalter appellieren an die Teilnehmer, ausreichend Abstand einzuhalten.

Auf wen sollte man im Startfeld achten?

Die Recken der TSV Hannover-Burgdorf stellen eine Staffel mit Trainer Christian Prokop, die Geschäftsführung des TKH läuft geschlossen den Halbmarathon, Zehn-Kilometer-Könner Felix Ebel und Ultra-Läufer Niels Joppien sind dabei. Man sollte auch auf Hendrik Pfeiffer achten. Der 28-Jährige von der TV Wattenscheid 01 wurde 2017 in Hannover Zweiter der Halbmarathon-Meisterschaft, jetzt möchte er Gold über die volle Distanz. Seine Zielzeit: um die 2:11 Stunden.

Wer gibt den Startschuss?

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übernimmt die ehrenvolle Aufgabe.

Wo bekomme ich als Anlieger weitere Informationen?

Der Veranstalter hat für das Marathon-Wochenende ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist Freitag von 8 bis 14 Uhr, Sonnabend von 8 bis 15 Uhr und Sonntag von 8 bis 15 Uhr freigeschaltet. Die Nummern lauten (0511) 168-30961, -30962, -30963.

Die Parkverbotszonen entlang der Marathonstrecke werden Tage im Voraus ausgeschildert. Wenn Halter sie missachten, werden ihre Autos abgeschleppt – wie hier bei einem der Wettkämpfe der Vergangenheit vor dem Landesmuseum. Quelle: Kai Zaengel (Archiv)

Wo herrscht Halteverbot?

Entlang der Strecke herrscht ab Sonnabendabend (2. April) bis Sonntag, etwa 17 Uhr, Halteverbot. Und das sollten Autofahrer auch ernst nehmen: In der Vergangenheit ließ die Stadt in der Nacht zum Sonntag Hunderte Fahrzeuge abschleppen, die in den für den Wettbewerb eingerichteten Zonen abgestellt waren. Für die Halter wird das teuer, Bußgelder drohen und die Abschleppgebühr vom Halter zu tragen ist.

Und was ist, wenn mein Auto abgeschleppt wird?

In diesem Fall erhalten Sie über das Bürgertelefon Auskünfte darüber, wo Sie das Fahrzeug wieder abholen können.

Wie komme ich denn mit dem Auto am Sonntag durch die Stadt?

Im Prinzip gilt entlang der Strecke ein Autoverbot. Es werden aber 21 Durchlassstellen eingerichtet, an denen die Strecke gekreuzt werden kann. Dort Regeln Ordner und gegebenenfalls Polizei den Durchlass immer nur für einzelne Wagen. Wer von der Strecke „eingekreist“ wird, muss Geduld aufbringen, wenn e den Bereich verlassen will.

Folgende Durchlassstellen sind eingerichtet:

Riepestraße/Heuerstraße/Landwehrgraben; an der Hildesheimer Straße: Abelmannstraße, Geibelstraße, Krausenstraße/Bürgermeister-Fink-Straße, Rundestraße/Fernroder Straße, Berliner Allee/Königsstraße, Klingerstraße/Hermann-Bahlsen-Allee, Groß-Buchholzer Kirchweg: Kapellenbrink/Hesemannstraße sowie Bussestraße/Uhlestraße, Podbi/Klingerstraße sowie Hermann-Bahlsen-Allee/Spannhagengarten (Achtung: nicht zwischen 9.30 und 12.20 Uhr), Hohenzollernstraße/Heinrichstraße, Friesenstraße/Eichstraße, Lister Kirchweg/Ferdinand-Wallbrecht-Straße (stadtauswärts), Vahrenwalder Straße/Niedersachsenring, Melanchtonstraße/Guts-Muths-Straße, Kopernikusstraße/Weidendamm (stadtauswärts) sowie Engelbosteler Damm, Wilhelmshavener Straße/Grotefendstraße/Theodor-Krüger-Straße, Leibnizufer/Goethestraße, Karmarschstraße/Schmiedestraße/Marktstraße.

An den Durchlassstellen – wie hier in der Vergangenheit an der Ecke Fernroder und Rundestraße – regeln Ordner den Verkehr, Autofahrer brauchen viel Geduld, bis sich im Läuferfeld eine Lücke auftut. Quelle: HAZ

Gibt es Navigationshilfe?

Die Veranstalter empfehlen für Autofahrer die App NUNAV, sie kennt den Streckenverlauf und leitet um Sperrungen herum.

Wie fahren die öffentlichen Verkehrsmittel?

Auch der Busverkehr ist von den Sperrungen betroffen. Die meisten Stadtbahnen fahren allerdings ungehindert, also nach regulärem Fahrplan.

Und welche Stadtbahnen fahren nicht regulär?

Die Linie 10 fährt während der Veranstaltung die Tunnelstrecke über Humboldtstraße in Richtung Hauptbahnhof, die Linie 17 endet am Betriebsbahnhof Glocksee.

Welche Strecke nehme ich zum Hauptbahnhof?

Über den Westschnellweg auf den Bremer Damm, dann über Königsworther Platz, Arndtstraße, Herschelstraße. Auch die Anfahrt über die Hamburger Allee und Rundestraße ist möglich, allerdings könnte es hier zu Wartezeiten kommen. Aus dem Osten ist eine Anfahrt über die Marienstraße und Raschplatzhochbrücke möglich.

Von Fabian Mast und Jan Sedelies