Am Sonntag wäre Hannover im sportlichen Ausnahmezustand. Innenstadt-Straßen gesperrt, Hunderttausende an der Strecke, Zehntausende auf der Strecke. Marathon. Carsten Krebs würde so kurz vorm größten Laufevent des Landes die Lieferung von Bananen und Melonen, Flatterband und Beschilderung checken, die letzten Details des Sicherheitskonzeptes mit der Polizei durchsprechen. Der 42-Jährige ist Geschäftsführer von Marathon-Veranstalter Eichels Event.

Tobias Tiedtke würde seine Technik zusammenstellen und die Musik für den richtigen Rhythmus raussuchen. Der 52-Jährige ist DJ an Start und Ziel. Michael Kramer würde die TV-Teams einweisen, das Pressebüro im Rathaus aussstatten und Dutzende Journalisten-Anfragen beantworten. Der 61-Jährige ist Pressesprecher des Marathons. Gilbert Aust (44) würde sich um Daten und Zeiten kümmern, der frühere Weltklasse-Triathlet Jan Raphael (41) um das Elitefeld mit Top-Athleten vom ganzen Globus.

Ein 80-köpfiges Team betreut fünf Impfstraßen

Nun kann aber der HAJ Hannover Marathon zum zweiten Mal nicht stattfinden, das 30-jährige Jubiläum ist verschoben auf den 3. April 2022. Die Veranstaltungs-Spezialisten von Eichels Event drehen aber keineswegs Däumchen. Mit allen Agentur-Angestellten und vielen weiteren Marathon-Helferinnen und -Helfern stellen sie ein derzeit 80-köpfiges Team, das im Impfzentrum im 90-Wochenstunden-Schichtdienst fünf der zwölf Impfstraßen betreut. In Auftrag der Johanniter-Unfall-Hilfe, die für die Berufsfeuerwehr mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und den Maltesern das gesamte Zentrum in den Messehallen 25 und 26 organisiert.

„Eigentlich sind wir es, die Eichels Event helfen“, sagt Michael Homann, Vorstand der Johanniter in Hannover, „seit 20 Jahren schon sind wir medizinischer Dienstleiter bei all ihren Sportveranstaltungen. Und das sind nicht wenige.“ Dabei, betont der in wenigen Tagen 50-Jährige, „ist eine Freundschaft zwischen den Mitarbeitern entstanden, die Vertrauen voraussetzt.“ So hat Homann jetzt über einen Subunternehmervertrag 80 von Agentur-Chefin Stefanie Eichel organisierte Mitarbeiter verpflichtet – erstmal bis Ende Juni, aber mit Option bis Ende September.

„Klappt wunderbar“, sagt Homann, „sind ja auch Könner am Werk. Großveranstaltungen sind doch deren täglich Brot.“ Auch Feuerwehr-Sprecher Michael Hintz (55) lobt, „dass uns diejenigen, die sich vor der Pandemie um Organisation, Ablauf und Personal von Großveranstaltungen gekümmert haben, nun im Impfzentrum als Dienstleister unterstützen“.

„Bringen eine unglaubliche Motivation mit ins Zentrum“

Vom Fiebermessen der Impflinge bis zur Nachbetreuung nach dem Piks durch das medizinische Personal reichen die Aufgaben von Krebs & Co.: „Es ist fantastisch, in dieser Phase der Pandemie etwas derart Sinnvolles zu machen“, sagt Carsten Krebs, „wir bringen jeden Tag eine unglaubliche Motivation mit ins Zentrum. Je besser wir arbeiten, desto schneller sind wir hier fertig und können wieder mit unserer eigentlichen Aufgabe weitermachen.“

Auch Chefin Eichel betont: „Nichts kann wichtiger sein als das, was wir im Impfprozess gerade machen dürfen“ und dass „der Auftrag für die Agentur ein Rettungsanker ist“, mit dem sie es auch schaffen, dem Marathon-Blues zu entgehen. „Viele der Menschen, die dort sonst für uns aktiv sind, sind jetzt hier mit uns aktiv.“ So ist Stefanie Eichel „dankbar und glücklich“ Zeit zum Trauern über den zweiten ausgefallenen Hannover-Marathon haben die sogenannten Eichelinhos nicht. Sie sind auch Sonnabend und Sonntag im Impf-Zentrum gefordert.

Von Christoph Dannowski