Hannover

Mit einem leider ziemlich unscharfen Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem etwa 25 Jahre alten Gewalttäter, der am späten Heiligabend einer Frau in einer Stadtbahn der Linie 3 gegen den Kopf getreten hat.

Das 39-jährige Opfer hatte die Bahn in den späten Abendstunden zusammen mit ihrem Hund, einem kleinen Chihuahua, an der Haltestelle Stadionbrücke betreten. Im Verlauf der Fahrt Richtung Altwarmbüchen stiegen zwei Männer zu, die sich in unmittelbare Nähe der im hinteren Waggon auf einer Bank sitzenden Frau stellten.

Über den Hund gespottet

Gegen 23.30 Uhr entbrannte ein Streit zwischen der Frau und den Männern. Offenbar hatten die Täter Sprüche über das Aussehen des kleinen Hundes gemacht, was sich die Halterin nicht widerspruchslos gefallen ließ. „Dann hat sich das hochgeschaukelt und ist eskaliert“, berichtete Polizeisprecher Michael Bertram. „Der Mann trat dann ganz unvermittelt zu.“ Warum er in dieser Weise austickte, ist offenbar nicht leicht nachzuvollziehen. Er traf die Frau an der linken Kopfseite. Die 39-Jährige blieb zwar augenscheinlich unverletzt, war jedoch schockiert.

Das Ganze geschah zwischen den Haltestellen Pelikanstraße und Spannhagengarten. Nachdem sich ein anderer Fahrgast eingemischt hatte, stiegen die beiden Männer am Spannhagengarten aus. Der Täter aber kehrte gleich wieder durch die hintere Tür in die Bahn zurück, um der 39-Jährigen noch ins Gesicht zu spucken. Dann flüchtete er.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Den Täter beschrieb die Frau als etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er war von schlanker beziehungsweise schmächtiger Statur und trug zum Tatzeitpunkt kurze dunkle Haare sowie einen Vollbart. Er war vermutlich mit einem dunklen Trainingsanzug sowie einer hellblauen OP-Maske bekleidet. Zudem sprach er Hochdeutsch.

Bei dem Begleiter soll es sich um einen etwa gleichaltrigen und ebenfalls 1,75 Meter großen Mann handeln. Auch er war schlank und hatte kurze dunkle Haare sowie einen dunklen Bart. Auch seine Kleidung beschrieb die Frau als Trainingsanzug. Das Gesicht war durch eine hellblaue OP-Maske bedeckt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da in der Stadtbahn mehrere Personen die Auseinandersetzung mitbekommen haben könnten, bittet die Polizei diese, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 27 17 zu melden. Der Aufruf richtet sich insbesondere an den Fahrgast, der sich einmischte, sowie zwei Mädchen, die der 39-Jährigen gegenüber saßen und nach der Auseinandersetzung mit ihr gesprochen haben.

Von Andreas Krasselt