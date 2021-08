Hannover

Ein unbekannter Mann hat am Montagvormittag in der Südstadt die Scheibe des Transporters eines Spielautomatenaufstellers eingeschlagen und einen Koffer mit einer hohen fünfstelligen Summe an Bargeld gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich der Täter gegen 8.40 Uhr dem an der Marienstraße abgestellten VW-Kleintransporter genähert. Dann schlug er die Scheibe ein, nahm den Koffer an sich und entkam zu Fuß in Richtung Dietrichstraße.

Eine Zeugin beschrieb den Mann als etwa 1,75 Meter groß und korpulent. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug er ein Basecap, eine blaue oder rot-schwarze Jacke sowie eine dunkle Hose. Das Gesicht war mit einem Dreieckstuch bedeckt. Ein weiterer Zeuge schätzte den Täter auf etwa 25 Jahre. Zudem beobachtete er, dass ein mutmaßlicher Komplize in Höhe der Dietrichstraße auf den Dieb wartete, um dann gemeinsam die Flucht zu ergreifen.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder deren weiteren Fluchtweg geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511/109 32 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt