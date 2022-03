Hannover

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am späten Sonntagabend einen Fahrkartenautomaten an der Stadtbahnhaltestelle Schneiderberg/Wilhelm-Busch-Museum gesprengt hat. Ein Zeuge beobachtete den mutmaßlichen Täter, der zu Fuß und ohne Beute flüchtete. Am Automaten entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe eines hohen fünfstelligen Euro-Betrages.

Wie die Polizei mitteilt, war an der Haltestation an Nienburger Straße im Stadtteil Nordstadt gegen 23.30 Uhr ein Knall zu hören. Der Unbekannte soll für die Tat einen Sprengkörper verwendet haben. „Ein 42-jähriger Zeuge sah einen Mann zu Fuß in Richtung des südlichen Georgengartens flüchten und alarmierte die Polizei, die unmittelbar die Fahndung nach dem Flüchtenden aufnahm“, sagt Jessika Niemetz von der Polizei Hannover. Die Suche brachte allerdings keinen Erfolg.

Wer kann Hinweise geben?

Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und wegen versuchtem schweren Diebstahls. Sie sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 melden.

Von Manuel Behrens