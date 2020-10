Hannover

In der Südstadt ist ein einmaliges Wohnprojekt entstanden: Keine 500 Meter vom Ufer des Maschsees entfernt leben am Agnes-Hundoegger-Weg Menschen unterschiedlichen Alters inklusiv in einem Mehrgenerationenhaus zusammen. In insgesamt 15 Wohnungen wohnen sechs Familien, drei Senioren und neun junge Erwachsene mit Handicap.

Damit geht unter anderem für Dario Redecker ein Wunsch in Erfüllung. Bereits mit 16 Jahren wusste der heute 24-Jährige, dass er bald ausziehen wollte, in eine WG mit anderen jungen Menschen. Dario hat Trisomie 21. Sein Wunsch stellte seine Mutter Kocher Khanaqa-Redecker vor eine Herausforderung. Eine WG, in der Dario problemlos einziehen konnte, gab es nicht. Deshalb gründete die 55-jährige Bauingenieurin den gemeinnützigen Verein „WirWohnenGemeinsam“.

Dario schläft jetzt unter Palmen

Erste Bemühungen ein solches Projekt auf die Beine zu stellen, hat Khanaqa-Redecker somit bereits vor acht Jahren unternommen. „Das Projekt hat einen langem Atem gebraucht“, sagt die 55-Jährige heute. Niemand habe daran geglaubt, dass ein inklusives Mehrgenerationenhaus umsetzbar sei. Anfang diesen Jahres sind die Bewohner des Inklusionsprojektes nun in eines der vier roten Backsteinhäuser am Agnes-Hundoegger-Weg eingezogen. Somit auch Dario, der jetzt in einer Wohnung mit jeweils einem Zimmer für die drei Bewohner, zwei Bädern und großem Wohnbereich lebt. Sein Zimmer ziert eine Fototapete, Dario schläft jetzt sozusagen unter Palmen.

Dario Redecker (24) spielt in seinem Zimmer Gitarre. Hier schläft er quasi unter Palmen. Quelle: Kutter

Sozialpädagogen unterstützen Bewohner bei ihren Zielen

„Hier zu leben ist sowas von perfekt“, sagt Dairo. Für ihn könnte es nichts Schöneres geben, als mit seinen zwei Mitbewohnern in einer WG zu leben. Mit einem seiner Mitbewohner und seinem Assistenten Maik Stichternath hat er eine Band gegründet. Dario ist Schlagzeuger. Gitarre und Klavier spielt er aber auch. „Ich möchte immer wieder was Neues lernen“, sagt er. Auch das ermöglicht ihm das Wohnprojekt, weil sich alle Bewohner gegenseitig unterstützen und es für ihn zudem eine regelmäßige Betreuung gibt. Aktuell arbeitet etwa Sozialpädagogin Meret Keil mit Dario daran, die Haushaltskasse zu führen. „Wir helfen den jungen Erwachsenen dabei, eigenverantwortlich zu leben“, sagt die 31-Jährige.

Sozialpädagogin Meret Keil arbeitet mit den Bewohnern an deren Zielen, wie zum Beispiel die Haushaltskasse zu führen. Quelle: Kutter

Für die Bewohner ist somit immer jemand da. Die Diakovere ist beispielsweise mit einer ambulanten Pflege an Bord. Ansonsten unterstützen neben dem Team aus Sozialpädagogen auch mehrere Assistenten. Es werden Fahrradwege abgefahren, gemeinsam Ausflüge gemacht oder Spiele- und Kinoabende organisiert. „Dabei ist uns vor allem wichtig, dass die Bewohner ihre eigene Autonomie behalten“, sagt Assistent Maik Stichternath.

In dem Gemeinschaftsbereich trifft Dario Redecker (24) auf seine Mitbewohner Jan David Petrek (22) und Sven Erik Hinz (29). Quelle: Kutter

Preis des Landes Niedersachsen und Lob von der Stadt

Für das Projekt gibt es viel Lob: „Das ist ein wegweisendes Positivbeispiel für Hannover“, sagt Andrea Hammann, die Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Hannover. Außerdem erhielt das Projekt „Neues Wohnen an der Alten Döhrener Straße“ den Niedersächsischen Staatspreis für Architektur 2020. Das umfasst neben dem inklusiven Wohnprojekt auch die Eigentums- und Mietwohnungen in den drei anliegenden Häusern. Dass die insgesamt vier Häuser „Nutzungsqualität, Gemeinschaft und Individualität unterschiedlicher Nutzergruppen beispielhaft vereinen“ war Teil der positiven Juryentscheidung.

„Nur Mut zu solchen Projekten“

Das Projekt ist ein großer Erfolg und dennoch bislang einmalig. In Hannover entstehen Wohnprojekte wie dieses gerade erst. „Meine große Hoffnung ist, dass wir anderen Bauträgern Mut machen, ähnliche Projekte in Angriff zu nehmen“, sagt Khanaqa-Redecker. Dazu rät auch Dario: „Wenn es klappt, so etwas auf die Beine zu stellen, sind alle Bewohner krass dankbar“, sagt er.

Von Sophie Peschke