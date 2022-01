Hannover

Ein volltrunkener Mann hat sich im Hauptbahnhof Hannover mit Polizei und Rettungssanitätern angelegt. Nun wird gegen den 36-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Passanten riefen in der Nacht zu Sonntag die Polizei, weil der Mann wegen seiner Alkoholisierung immer wieder stürzte. Gegenüber Rettungssanitätern, die ihm helfen wollten, war er aggressiv. Ins Krankenhaus wollte er nicht.

Polizei nimmt 36-Jährigen in Schutzgewahrsam

Daraufhin nahm die Bundespolizei ihn in Schutzgewahrsam. Der 36-Jährige leistete Widerstand, musste gefesselt in die Wache am Hauptbahnhof gebracht werden. Ein Amtsarzt entnahm ihm eine Blutprobe und stellte fest, dass er 4,77 Promille Alkohol im Blut hatte und nicht gewahrsamsfähig war.

Also wurde wieder ein Rettungswagen angefordert, mit dem er in eine Klinik gebracht wurde. Polizisten überwachten im Krankenhaus die Ausnüchterung des Mannes.

Von Britta Mahrholz