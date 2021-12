Hannover

Auf der B6 in Richtung Nienburg ist am Mittwochmorgen ein 33-jähriger Mitsubishi-Fahrer verunglückt. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer laut Polizeiangaben mit seinem unbekannten Beifahrer zu Fuß. Die Ursache für den Unfall in Stöcken ist bislang noch unklar.

Gegen 6.30 Uhr kam der Autofahrer in Höhe der Abfahrt zur A2 rechts von der Straße ab. Der Fahrer fuhr über die Schutzplanke, durchbrach dort ein großes Verkehrsschild und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Das Auto war völlig demoliert. Kurze Zeit später konnte der Fahrer von Einsatzkräften des Polizeikommissariats Stöcken festgenommen werden. Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Eine Streife sei innerhalb weniger Minuten vor Ort gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der Mann beleidigte die Beamten und wehrte sich gegen die Festnahme. Da der 33-Jährige anscheinend alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall hatte sich der Mitsubishi-Fahrer leicht verletzt.

Gegen ihn laufen jetzt Ermittlungen wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Trunkenheitsfahrt. Hinzu kommen Strafverfahren wegen Widerstands und Beleidigung. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall. Hinweise an das Polizeikommissariat Stöcken unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 3817.

Von Thomas Nagel