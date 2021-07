Hannover

Badedrama am Sonnensee in Misburg-Nord: Ein Mann hat dort beim Schwimmen am Sonnabend offenbar einen Herzinfarkt erlitten und ist im Wasser verstorben. Die alarmierte Feuerwehr konnte nur noch den Leichnam aus dem See bergen.

„Gegen 13.30 Uhr war das Ehepaar aus Bremen schwimmen gegangen“, berichtet Jan Schlegel, der Vorsitzende des Bundes für Familiensport und freie Lebensgestaltung e.V. (BffL), der am Sonnensee ein Nudistencamp betreibt. Das Ehepaar sei dort zu Gast gewesen. Als der Mann einen Schwächeanfall bekam, habe die Frau umgehend die Rettungskräfte alarmiert.

Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von kra