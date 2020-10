Nach dem Familiendrama in Bemerode ist wegen Mordverdachts Haftbefehl gegen die Ehefrau des Opfers (48) erlassen worden. Die 47-Jährige soll Eugen S. in der Nacht zu Mittwoch heimtückisch getötet haben. Das teilte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Freitag mit.

Tatort: In dieser Wohnung an der Straße Brockfeld wurde in der Nacht zu Mittwoch der 48-jährige Eugen S. ermordet. Seine Frau sitzt inzwischen in U-Haft. Quelle: Elsner