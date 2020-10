Hannover

Im Familiendrama von Bemerode hat ein Richter am Amtsgericht Hannover Haftbefehl wegen heimtückischen Mordes gegen die Ehefrau (47) des Opfers erlassen. Sie soll ihren Gatten (48) nach einem Streit erstochen haben. Die Tat hatte sich in der Nacht zu Mittwoch abgespielt, während der 48-Jährige schlief.

Nachbarn berichteten, dass es in der Wohnung der Familie an der Straße Brockfeld immer wieder zu lautstarken Streitereien gekommen war. Auch am Dienstagabend habe es zwischen den Eheleuten Zoff gegeben. Vater Eugen S. soll sich dann allerdings schlafen gelegt haben.

Stiche in den Oberkörper

„Die Frau soll ihn zwischen 1 und 2 Uhr durch Stiche in den Oberkörper getötet haben“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge. Die 47-Jährige blieb anschließend in der Wohnung. Gefunden wurde der Tote erst am nächsten Morgen von der Tochter (12). Der Notruf war bei der Polizei gegen 10.40 Uhr eingegangen.

Am Tatort wurden zahlreiche Gegenstände sichergestellt – ob auch die Tatwaffe darunter ist, müssen laut Klinge die kriminaltechnischen Untersuchungen ergeben. Unterdessen werden Zeugen im Umfeld der Familie befragt.

Von Britta Mahrholz