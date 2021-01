Hannover

Da staunte der Döhrener zu Jahresbeginn nicht schlecht: In seinem geparkten Pkw stieß ein 57-jähriger Autohalter auf einen schlafenden Mann. Als er ihn zur Rede stellte, gab der Eindringling auch noch an, nicht zu wissen, wie er in das Auto gekommen war.

Doch der Reihe nach: Am Neujahrstag drehte der 57-jährige Döhrener im Bereich der Leineinsel eine Runde zu Fuß. Dabei kam er zufällig an seinem dort vor Tagen abgestellten Auto vorbei. Zwar bemerkte er, dass die Scheiben des Ford beschlagen waren, dachte sich zunächst jedoch nichts dabei und setzte seinen Spaziergang fort.

Anzeige

Als er gegen 16.15 Uhr zurückkehrte, fiel dem Autobesitzer auf, dass das Standlicht des Pkw eingeschaltet war. Als er in den Innenraum des Fahrzeugs sah, entdeckte er einen Mann, der es sich in dem Auto gemütlich gemacht hatte und schlief. Der perplexe 57-Jährige weckte den Eindringling und fragte, wieso er sich in seinem Fahrzeug aufhalte. Der Fremde erwachte verwirrt. Wie er ins Auto kam, wisse er nicht, lautete seine Antwort. Da reichte es dem Autobesitzer. Er rief die Polizei zur Hilfe.

Drogen und Zubehör im Rucksack

Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der fremde Schläfer – ein 43-Jähriger aus Hannover, wie die Beamten feststellten – kooperativ und entschuldigte sich bei dem Autobesitzer. Er könne sich nicht erklären, wie er in das Auto gelangt war, beteuerte er. Der Halter reagierte nicht ohne Humor: Er habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn fremde Personen in seinem Pkw nächtigten, teilte er den Beamten mit. Allerdings sei in diesem Fall seine Toleranz zu Ende: Unter dem Lenkrad hatte der Fremde die Plastikverkleidung abgerissen und einen Kabelbaum freigelegt. Zudem habe er die Bedienungsanleitung seines Pkw im Rucksack des Mannes gefunden. Den Pkw selbst hatte der Mann offenbar nicht geknackt, es fanden sich keine Einbruchsspuren. Offenbar hatte ihn der Eigner nicht abgeschlossen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Atemalkoholtest fiel vor Ort negativ aus. Bei der Durchsuchung des Mannes stieß die Polizei jedoch auf Betäubungsmittel und entsprechendes Zubehör, welches beschlagnahmte wurde. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt. „Es besteht zumindest der Verdacht, dass er das Auto auch wegfahren wollte. Möglicherweise wurde er dabei einfach von der Müdigkeit übermannt“, so Polizeisprecher Michael Bertram. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der müde Autoschläfer auf freien Fuß.

Von Simon Polreich