Kollaps im Vollrausch: Mann bricht mit 2,9 Promille vor Polizeiwache zusammen

Hannover

Zwischenfall am Hauptbahnhof Hannover: In der Nacht zu Sonntag ist ein junger Mann (20) volltrunken mitten vor der Wache der Bundespolizeiinspektion am Ernst-August-Platz zusammengebrochen – sturzbetrunken und mit Drogen in der Tasche.

Nicht mehr ansprechbar

Es war gegen 3.30 Uhr, als der Mann vor der Dienststelle gefunden wurde. „Er war nicht mehr ansprechbar“, sagt Polizeisprecher Martin Ackert. Zudem hatte der 20-Jährige eine Kopfplatzwunde erlitten.

Drogen in der Tasche

Bei der Suche nach Ausweispapieren in den Sachen des Mannes machten die Beamten einen weiteren Fund: Sie entdeckten in seiner Umhängetasche 1,87 Gramm Cannabiskraut.

Weil der 20-Jährige mit knapp 2,9 Promille sich im kritischen Vollrausch befand, brachten ihn Rettungssanitäter in ein Krankenhaus.

Von Britta Mahrholz