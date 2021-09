Hannover

Kuriose Festnahme eines seit Jahren gesuchten Mannes: Am Donnerstag hatte sich ein 52 Jahre alter Mann auf der Wache der Bundespolizei in Hannover gemeldet, da ihm unwohl sei und er in ein Krankenhaus eingewiesen werden möchte. Die Beamten überprüften routinemäßig seine Personalien – und stellten fest, dass der wohnungslose Mann durch die Justiz gesucht wird. Bereits 2018 wurde er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr wegen besonders schweren Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Seitdem war er untergetaucht, so die Bundespolizei am Freitag.

Nach Feststellung seiner Personalien habe der Gesuchte plötzlich auf der Wache einen Krampf bekommen und sei dann von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden – unter Begleitung einer Streife der Bundespolizei, die den Krankenhaus-Aufenthalt überwachte. Nach zwei Stunden habe sich der Zustand des 52-Jährigen dann stabilisiert, und ein Klinik-Arzt stellte daraufhin die Haftfähigkeit fest. Aus dem Krankenhaus wurde der Gesuchte dann direkt in die Justizvollzugsanstalt gefahren, in der er nun seine Strafe absitzt.

Von Andreas Voigt