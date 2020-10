Hannover

Verbrechen in Hannover: In einer Wohnung an der Straße Brockfeld (Bemerode) ist am Mittwochmorgen ein Toter gefunden worden. Dabei handelt es sich um einen 48-jährigen Mann. Laut Polizei ist das Opfer gewaltsam zu Tode gekommen „Wir gehen von Fremdeinwirkung aus“, sagt Sprecher Martin Richter.

Die Leiche des 48-Jährigen war am Morgen von Angehörigen in der Wohnung gefunden worden. „Die Polizei wurde gegen 10.40 Uhr über Notruf von der Familie verständigt“, so Richter. Der Körper des Mannes weise äußerlich sichtbare Verletzungen auf.

Toter wird obduziert

Woran das Opfer starb, ist noch unklar: „Es wird wahrscheinlich noch am heutigen Mittwoch eine Obduktion geben“, erklärt Richter. Die Polizei sichert unterdessen die Spuren in der Tatort-Wohnung.

Hinweise auf Täter und Motiv liegen zurzeit nicht vor.

Von Britta Mahrholz