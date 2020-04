Hauptbahnhof: Mann tritt Opfer gegen Kopf – Festnahme

HANNOVER

Am Hauptbahnhof Hannover ist es am frühen Donnerstag zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen, teilte die Polizei mit. Ein 30-Jähriger hatte mehrmals gegen den Kopf eines am Boden liegenden 36-jährigen Mannes getreten. Der Täter ist festgenommen worden.

Der Vorfall hatte sich Donnerstagmorgen gegen ein Uhr ereignet. Dei beiden Kontrahenten sollen stark alkoholisiert gewesen sein und sind aus bisher ungeklärter Ursache in Streit geraten, so die Polizei weiter. Bei der Auseinandersetzung schubste der Täter den 36-jährigen Mann zunächst zu Boden. Der 30-Jährige trat dann mehrmals gegen den Oberkörper und auch gegen den Kopf des am Boden liegenden Mannes ein und entfernte sich danach vom Tatort.

Staatsanwaltschaft geht von versuchter Tötung aus

Passanten haben den Verletzte dann aufgefunden, Rettungskräfte und Polizei alarmiert. Das Opfer wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht – Glück für den Mann: Er wurde durch die Tritte nicht lebensgefährlich verletzt. In unmittelbarer Nähe des Tatort konnten die Polizeibeamten den Täter festnehmen, er wurde in Polizeigewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete anschließend die Entnahme einer Blutprobe an. Aufgrund der Gewalteinwirkung gehen Staatsanwaltschaft und Ermittler von einem versuchten Tötungsdelikt aus, so die Polizei Hannover weiter. Der 30 Jahre alte Mann soll Karfreitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

