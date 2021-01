Hannover

Die Polizei fahndet nach einen etwa 30 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, mit der EC-Karte einer 70 Jahre alten Frau aus Hannover unerlaubterweise Geld abgehoben zu haben. Der Vorfall hatte sich an einem Bankautomaten in der List am 21. Oktober vergangenen Jahres abgespielt, teilte die Polizei mit. Sie sucht den Mann jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung.

Laut Polizei war die 70-Jährige auf der Göbelstraße/Ecke Seidelstraße unterwegs, als eine unbekannte Frau ihr mit geringem Abstand hinter herlief. Nachdem sich die Seniorin umgedreht und die Frau angeschaut hatte, sei die Person schnell an ihr vorbei gegangen. Etwa eineinhalb Stunden später stellte die Hannoveranerin fest, dass die Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet worden war. Die Polizei vermutet nun, dass die Unbekannte der Seniorin ihre EC-Karte entwendet hatte.

Unbekannter Mann hebt insgesamt 4000 Euro ab

Die Tatverdächtige war ungefähr 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und elegant gekleidet. Die Frau hatte eine südländische Erscheinung, schwarze, lange Haare und trug einen beigen Wollmantel mit einem Gürtel sowie braune Stiefeletten mit Absatz, so die Polizei weiter. Außerdem hatte sie rotbraune Handtasche dabei. Wie die Frau an die EC-Pin-Nummer kam, ist nicht bekannt.

Als die Seniorin am 22. Oktober vergangenen Jahres ihre Karte durch ihre Hausbank sperren lassen wollte, stellte sie fest, dass bereits am Vortag mehrere Bargeldabhebungen stattgefunden hatten. Die 70-Jährige informierte die Polizei, die Ermittlungen einleitete. Insgesamt wurden an einem Geldautomaten an der Lister Meile rund 4.000 Euro von dem Konto der Frau abgehoben. Durch eine Kamera an einem Bankautomaten wurde beim Abheben der Summen ein junger Mann aufgezeichnet, den die Polizei jetzt sucht.

Täter trug eine Baseball-Cap und eine blaue Jacke

Der mutmaßliche Täter war zum Zeitpunkt der Auszahlungen mit einem Cap, einer blauen Jacke und einer blauen Fleecejacke bekleidet. Er trug einen dunklen Mundschutz und hatte einen Rucksack bei sich, teilte die Polizei weiter mit. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Betrugs. Da bisherige umfangreiche Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg brachten, erhoffen sich die Beamten nun mithilfe der Bilder aus dem Geldautomaten Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109 27 17 zu melden.

Von Andreas Voigt