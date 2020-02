Hannover: Mann (22) wird auf Spielplatz von vier Räubern überfallen

Hannover

Nach einem Straßenraub in Groß-Buchholz am Montagabend sucht die Polizei vier junge Männer, die einen 22-Jährigen an der Straße Nußriede überfallen haben. Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Als der 22-Jährige am Montag gegen 19.50 Uhr an der Nußriede unterwegs war, bemerkte er in den Augenwinkeln vier Jugendliche. Das Quartett hatte ihn offenbar verfolgt.

Angriff auf Spielplatz

An der Meitnerstraße hatten die Täter den 22-Jährigen fast eingeholt. Unvermittelt wurde der junge Mann auf den Spielplatz geschubst, der sich zwischen der Meitnerstraße und der Straße Kosselhof befindet.

Dort stießen die Unbekannten den 22-Jährigen zu Boden und forderten Geld von ihm. Als sich Zeugen näherten, flüchteten die Täter ohne Beute.

Täter als „südeuropäisch“ beschrieben

Von den Gesuchten liegt nur eine vage Beschreibung vor. Der Täter, der den jungen Mann schubste, ist etwa 1,80 Meter groß und rund 20 Jahre alt. Seine Erscheinung wird als „südeuropäisch“ beschrieben. Die drei Komplizen können nicht näher beschrieben werden.

Wer Hinweise auf die vier Gesuchten geben kann, sollte sich in der Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer 0511/109 36 20 melden.

Von Britta Mahrholz