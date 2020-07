Hannover

Illegales Autorennen durch mehrere Stadtteile Hannovers: In der Nacht zu Montag haben sich drei junge Männer mit ihren PS-starken Autos ein Wettrennen geliefert. Verletzt wurde niemand, die Polizei beschlagnahmte zwei Porsche und einen Mercedes-Benz. Die Männer waren zuvor von der hannoverschen Innenstadt, über Vahrenwald und Langenhagen bis nach Stöcken gerast, so die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten hatten ein 17- und 19-Jähriger gegen 22.53 Uhr über den Polizei-Notruf drei Autos gemeldet, die mit hoher Geschwindigkeit über die Hamburger Allee in Richtung Vahrenwalder Straße stadtauswärts fuhren. Zwei Porsche Cayenne und ein Mercedes-Benz CLS fuhren dann immer wieder nebeneinander her und beschleunigten nach kurzen Stopps vor roten Ampeln weiter stadtauswärts, so die Polizei weiter.

Rote Ampeln missachtet und mit Tempo durch die Stadt

Bei ihrem unerlaubten Wettrennen missachteten sie rote Ampeln, die drei fuhren entgegengesetzt der Fahrtrichtung in einen Kreisel ein und überholten sich mit hoher Geschwindigkeit gegenseitig und andere Fahrzeuge auf der gesamten Strecke. Über die Vahrenwalder Straße brausten sie dann mit hohem Tempo entlang der Walsroder Straße, Godshorner Straße, Langenhagener Straße und Stelinger Straße bis nach Stöcken.

In Stöcken wurden die 19, 20 und 22 alten Fahrer dann durch die inzwischen alarmierten Polizeibeamten an der Mecklenheider Straße mit den Autos gestellt. Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnete die Beschlagnahmung der drei Autos sowie der Führerscheine der Männer an. Nach der Feststellung der Personalien durften die Männer die Polizeiwache verlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Darauf steht eine Geldstrafe, in schweren Fällen auch eine Gefängnisstrafe.

Polizei sucht Augenzeugen des illegalen Autorennens

Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Autorennen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109 3117 zu melden.

Von Andreas Voigt