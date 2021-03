Hannover

Die Polizei ermittelt gegen eine Gruppe Mädchen, die sich am Sonnabend im Stadtteil Leinhausen zunächst zu einer Aussprache getroffen haben, die dann aber offenbar aus dem Ruder gelaufen ist. Zwei Jugendliche (14 und 17 Jahre) wurden dabei leicht verletzt. Das Polizeikommissariat Hannover-Stöcken ermittelt gegen fünf Mädchen wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Hintergrund der Auseinandersetzungen sollen Streitigkeiten sein, die sich am vergangenen Freitag entwickelt haben. Dabei soll eine 14-Jährige beleidigt worden sein, so die bisherigen Ermittlungen. Für den Sonnabendnachmittag hätten sich dann etwa 30 vor allem weibliche Jugendliche an der Straße Grebenberg in Leinhausen zur Aussprache verabredet.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei sei es dann zum Streit zwischen zwei 14 Jahre alten Mädchen gekommen. Als eine 17-Jährige dazwischen gehen wollte, schlugen und traten vier weitere Mädchen (13, 13, 15 und 16 Jahre alt) auf die 17-Jährige ein und stießen sie zu Boden. Der Jugendlichen trat eine 14-Jährige dann gegen den Kopf, so die Polizei weiter.

Polizei kann fünfköpfige Mädchengruppe identifizieren

Als die alarmierte Polizei eintraf, flüchteten die Mädchen in alle Richtungen. Eine 13-Jährige, die 14-Jährige, die 15-Jährige und die 16-Jährige, die getreten hatten, konnten die Beamten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellen, identifizieren und an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Eine weitere 13-jährige Tatverdächtige ermittelte die Polizei später noch.

Von Andreas Voigt