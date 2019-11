„Die!!! Weihnachtsfeier“-Macherin mit Schmerz und Stimme

Hannover

Wenn einem das Schicksal mal wieder zu gemeine Streiche gespielt hat, wenn man eigentlich nur dasitzen und heulen möchte, dann kann man sich ergeben. Oder man steht erst recht auf, packt an und sieht zu, dass es wenigstens anderen besser geht. Andrea Schwarz packt an. Schon seit acht Jahren stellt die Musikerin mit der stimmgewaltigen Rockröhre (Sängerin bei „Jane“, „ Moulin Rouge“, „Rosy Vista“) mit sieben Mitstreitern und – Jahr für Jahr mehr Helfern – „Die!!! Weihnachtsfeier“ auf die Beine.

Mit 50 Kindern und 150 erwachsenden bedürftigen und obdachlosen Menschen startete die Veranstaltung 2012, mittlerweile bekommen 400 Mädchen und Jungen zwischen sechs bis 12 Jahren und 750 Erwachsene ihre eigene Weihnachtsfeier in der Niedersachsenhalledes HCC. Mit leckerem Essen und Trinken, mit Geschenken, mit der Möglichkeit, gute Kleidung zu bekommen und sogar den Hund mitzubringen. Und vor allem: Für ein paar Stunden die Würde zurückzubekommen, die einem als armer und ausgegrenzter Mensch so oft genommen wird.

„Wir können keine Wohnungen schaffen“

Andrea Schwarz ist von Beginn dabei gewesen, „Ich bin ein politisch und sozial denkender Mensch“, sagt sie. Und: „Wir wollten den Leuten etwas Gutes tun und Aufmerksamkeit für sie erreichen“, betont die 55-Jährige. Sie könnten das Leid der Obdachlosen nicht teilen, „wir können keine Wohnungen schaffen. Aber wir wollen das Augenmerk auf die Armut lenken“. Viele der Gäste würden unverschuldet in die Obdachlosigkeit geraten, „zum Beispiel durch Krankheit, dann können die nicht mehr arbeiten und – zack – ist der Job weg, dann die Wohnung und wenn dann noch Alkohol oder Drogen dazu kommen, dann war es das“, beschreibt sie die Abwärtsspirale.

Was Krankheit anrichtet, das weiß Andrea Schwarz leider nur zu gut. Die in Linden geborene Frau hat gerade ihre Frühverrentung durch und ist finanziell ebenfalls nicht auf Rosen gebettet. Mit einer kleinen Rente von 350 Euro ( „Ich war lange Zeit selbstständig.“) muss sie klar kommen, immerhin lebt sie in ihrem eigenem Haus in der Wedemark, dort mit Mutter (86) und den beiden Mischlingshunden Kalle und Wanda. Nach sehr schweren Bauch-Operationen ist die Musikerin ständig auf Schmerzmittel angewiesen. Nach einem Bauchwandbruch 2012 wurde ihr „ein viel zu großes Netz als künstliche Bauchwand mit viel zu dicken Nähten eingesetzt“, erst in der dann fünften OP innerhalb von zwei Jahren wurde es entfernt.

Der unfassbare Dauerschmerz blieb. Schwarz ist arbeitsunfähig, verlor ihren Job – „und dabei war ich gerade in einer Festanstellung zur Geschäftsführerin befördert worden“. Es folgten Arbeitslosengeld I, Hartz IV „und dann lange Nase“, wie sie sagt. Dazu kommt der seelische Schmerz: Im vergangenen Jahren starb ihr Ehemann Matze, den sie nach einer längeren Trennung gerade das zweite Mal geheiratet hatte und der „mein Lebensmensch gewesen ist“. Nach der Diagnose Lungenkrebs habe er noch vier Jahre gelebt, „das war eine harte Zeit. Matze war ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben“. Vor fast einem Jahr, am 16. Dezember, sei er gestorben, „das war krass für mich. Ist es noch“.

Das Machen schiebt die Ohnmacht weg

Andrea Schwarz macht das, was sie immer tut, wenn der Schmerz zu groß wird. „Die!!! Weihnachtsfeier“ haben wir organisiert, als meine Krankheit begann. Das hat mir Sinn gegeben.“ Ablenkung tut ihr gut, das Machen schiebt die Ohnmacht angesichts von Schmerz und Trauer zeitweise weg.

Und Ablenkung gibt es reichlich für die acht festen Organisatoren der Weihnachtsfeier. Finanzpläne erstellen, alte Sponsoren halten, neue gewinnen, den Geschenkverpackungstag organisieren – „jedes Geschenk wird einzeln und mit viel Liebe verpackt“ –, Künstler engagieren – „wobei alle unentgeltlich spielen, aber auch die Servicekräfte, die Küche, die Technik arbeiten an dem Tag das unentgeltlich“. Ohnehin, den HCC-Direktor Joachim König „schätzen wir sehr, der hat uns unglaublich geholfen“. Die Truppe aus Künstlern habe vom Wissen und der Unterstützung Königs profitiert. „Der hat uns immer wieder geerdet“, sagt Andrea Schwarz. Eine auch vom Leben geerdete Frau.

Von Petra Rückerl