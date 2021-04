Hannover

Die hannoversche Linke hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert. Spitzenkandidatin für die Regionsversammlung ist Fraktions- und Parteichefin Jessica Kaußen, Nr. 1 für den Rat soll Fraktionschef Dirk Machentanz sein. Weil die Partei in Präsenz tagte (strenges Hygienekonzept in der IGS Mühlenberg) hatten viele alte Kämpen auf die Teilnahme verzichtet.

Parteichef Johannes Drücker, mit Kaußen Teil der Doppelspitze, betont, es sei „gelungen, Gräben in der Kreispartei zuzuschütten“. Linksjugend und versierte ältere Mitglieder arbeiteten eng zusammen.

Konkurrenz weggebissen?

Das allerdings sehen versierte Ältere völlig anders. Brigitte Falke beispielsweise, noch Ratsfrau. In Ahlem-Badenstedt-Davenstedt kandidiert sie auf dem aussichtslosen Platz 3 – und macht aus ihrer Kritik an der Entwicklung der hannoverschen Linken keinen Hehl. „Eines muss man den Jüngeren lassen“, so Falke im Gespräch mit der NP. „Sie haben gelernt, Konkurrenz wegzubeißen und sich eigene Pfründe zu sichern.“

Alles drehe sich nur um Machterhalt, melden sich auch andere Linke zu Wort. Der Bundestagsabgeordnete Diether Dehm versuche, die hiesige Partei auf Linie zu halten. Sein Kurs aber und die Positionen der von ihm geschätzten früheren Bundestags-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht „(Sie ist eine der klügsten und mobilisierungsstärksten Persönlichkeiten der Linken“) werde längst nicht mehr von allen geteilt.

Ex-Fraktionschef wechselte

Bei der Kommunalwahl 2016 hatte die Linke zugelegt und mit sieben Prozent (2011: 4,3) fünf Sitze (2011 drei) im Rat geholt. Nachdem ihn die Mitglieder nicht wieder als Fraktionschef bestätigt hatte, trat Oliver Förste aus und bildete mit Julian Klippert die Satire-„Fraktion“. Erneut auf vier Sitze zu kommen, trauen erfahrene Kommunalpolitiker der Partei nicht mehr zu.

Von Vera König